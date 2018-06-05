В Петербурге открывают флагманский бутик Undiz. Хочу! Как туда попасть?

9 июня в ТРЦ «Галерея» открывается самый большой в России флагман марки Undiz — любимого белья французских миллениалов. Весь день на pop-up сцене прямо внутри магазина будут выступать АИГЕЛ, Shortparis, Angelic milk, Тося Чайкина, Bored FM, Мистерволк, Леля Нордик. Художники Катя Красная и FRUITS будут кастомизировать товары. В программе — радость, веселье, подарки и выбор нового посла #undizfamily в России. Для участия необходимо зарегистрироваться.

А теперь с самого начала.

Что такое Undiz?

Undiz — мировой бренд нижнего белья и домашней одежды. Про жизнь, про юмор и про честность. С самим собой, в первую очередь. Бренду 10 лет, он родился в Париже, входит в группу Etam, имеет более 180 магазинов по всему миру. В России их пока было три в Москве и один в Петербурге — в ТЦ МEГА Парнас. Кроме того, в России работает официальный онлайн-магазин, благодаря которому к свободе и честности можно приобщиться в любой точке России. Теперь в ТРЦ «Галерея» открывается флагман, куда вам захочется приходить часто: каждые две недели бренд выпускает новую коллекцию.

В Undiz всегда можно купить крутое нижнее белье от классики до авангарда, трусики, танга, стринги от кружевных до меховых, купальники для любой фигуры, спортивные аутфиты, которые мотивируют даже самых ленивых, веселую и удобную одежду для дома и сна.

Кто снялся в видеоролике?

В Петербурге Undiz нашел настоящую свободу, и поэтому решил, что его российский флагман будет именно тут. Чтобы рассказать о себе городу, бренд собрал вместе музыкантов, артистов, художников, блогеров и журналистов — тех, кто меняет городскую среду, не боится экспериментировать, ставит острые вопросы и предлагает честные ответы.

В проекте приняли участие музыканты из групп АИГЕЛ, Shortparis, angelic milk, Тося Чайкина, Bored FM, Мистерволк, Леля Нордик, художники Катя Красная и FRUITS, фотограф Алена Кузьмина, блогер Полина Осипова, главный редактор сайта sobaka.ru Миша Стацюк.

Все собрались на культовом пляже у Петропавловской крепости. Как вы понимаете, место неслучайное: именно там с первых дней весны появляются люди, сочетающие купальники с зимними шапками так, как не посмели бы самые одиозные стилисты Hypebeast c Dazed. И в этом, правда, больше свободы, чем в любых громких заявлениях. И разговор получился интересный: о любимом городе, о том, как его изменить к лучшему, о стиле, любви, работе и увлечениях.

Подробнее читайте в коллекционном номере журнала Undizine, выпущенном специально к открытию.

Как пройдет открытие 9 июня?

В субботу, 9 июня, та же прекрасная творческая компания соберется вместе еще раз на фестивале в честь открытия флагмана Undiz в ТРЦ «Галерея». Прямо в магазине они будут петь, играть DJ-сеты, а художники — кастомизировать продукты и создавать арт-объекты. Все это для гостей совершенно бесплатно. Нужно только зарегистрироваться, чтобы получить место, с которого все видно и слышно.

А что еще будет на открытии?

По традиции, в честь нового открытия Undiz будет выбирать нового бренд-амбассадора, которому подарит ГОД БЕСПЛАТНОГО БЕЛЬЯ.

Условия просты: — Зарегистрируйтесь на фестиваль Undiz (по ссылке). — Выберите свой образ в Undiz и сделай фото для инстаграм. — Поставьте хэштеги #undizfamily и #undizgaleria

Количество фотографий в инстаграм и локация в которой сделано фото не имеют значения. Итоги конкурса будут опубликованы 13 июня на странице Undiz в ВКонтакте.

Теперь вам все понятно, что делать?Встречаемся в субботу на Лиговском проспекте 30а!