Даже Путин сказал поправляйся: мальчик из Челябинска с пересаженной почкой готовится к выписке

Шестилетний Савелий Крикунов, который прославился на всю страну тем, что его поцеловал в лоб Владимир Путин , идет на поправку и готовится к выписке. После пересадки почки мальчику от папы, оба уже на ногах и чувствуют себя хорошо. Буквально на днях их перевели в общую палату в новом корпусе Морозовской детской городской клинической больницы Москвы. По словам мамы Савы Алины, ее любимых мужчин скоро выпишут: через недельку-другую они всей семьей прилетят обратно в Челябинск.

— Пару дней Савелий еще говорил о президенте, спрашивал, вспоминал, а потом отвлекся на другие детские дела, — рассказала Алина Крикунова.

Напомним, что в День защиты детей Владимир Путин заглянул в новый корпус Морозовской детской городской клинической больницы после его недавнего открытия. Как раз в это время в одной из палат после успешной пересадки почки лежал маленький челябинец. «Здравствуйте, вы президент? Меня зовут Савелий», — не робел малыш, пожимая руку президенту. Владимир Владимирович поинтересовался, нравится ли здесь мальчугану, на что тот честно признался, что ему в больнице не нравится нет: больно, «ФГС делали».

— Надо потерпеть, дорогой мой, — подбодрил Савелия Путин. — Чтобы выздороветь, чтобы поправиться и не возвращаться к этому никогда.

Савелий поделился с главой государства, что любит журналы, а из мультиков предпочтитает «Лунтика» и «Смешариков». Напоследок Владимир Путин, спросив разрешения у матери, поцеловал мальчика в лоб. Ребенок и здесь не растерялся: «Меня самый главный президент поцеловал! А тебя, мама, нет». На что президент с улыбкой сказал, мол, маму папа поцелует.

Отметим, что несмотря на нерадостное пребывание в больнице, Савелий воодушевился работой людей в белых халатах и теперь сам мечтает стать врачом.