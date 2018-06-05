Шульгина выложила видео, где показала свое тело в деталях

Ролик Анна приправила рассуждениями об анорексии, нравственных ценностях и избытке мужского внимания.

Все знают, что Анна Шульгина в детстве была пышечкой, потом резко взялась за себя, похудела, и сегодня она — обладательница прекрасного, подтянутого тела. В многочисленных интервью, посвященных этой теме, звезда рассказывала, что делала для достижения цели в плане физнагрузок и питания, но никогда не делилась тем, какие именно мотивы сподвигли ее на фитнес-свершения и как она относится к моде на худобу. Оказывается, у Анны данный вопрос вызывает глубоко философские размышления. Выяснилось это в рамках Instagram-поста, где Шульгина решила показать в подробностях некоторые части своего тела и дать наставления молодежи на тему потери себя в погоне за модой.

«Когда я была подростком, то в моде, как сейчас помню, была анорексия: как психологическая болезнь и физическое состояние тела. Девочки вгоняли себя в рамки, из которых сложно было выбраться самим. Уже с 12 лет они начинали истязания над собой абсолютно разного характера (вплоть до употребления тяжелых наркотиков!). И даже если они добивались желаемых параметров, которые должны были сделать их счастливее, как они наивно предполагали, это не делало их таковыми», — поделилась Анна воспоминаниями о боди-реалиях начала 2000-х.

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После экскурса в историю Шульгина решила перейти к обсуждению тенденций дня сегодняшнего: «Слава Богу, сейчас все иначе. Смотрю я на подростков: большинство в погоне за спортивным, здоровым телом. Короче. К чему я? Девочки (и юноши), имейте голову на плечах, не надо из крайности в крайность, не забывайте про свое сердце, про духовное состояние, развивайте в себе все хорошие стороны. Поверьте, внутренняя красота всегда отражается на внешней. У вас могут быть какие угодно ровные носы или худые руки, но если вы человек-какашка, то вам будет худо. Я никогда не была анорексичного телосложения, но, поверьте, внимания от противоположного пола у меня было море в любом моем весе».

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)

1 Июн 2018 в 7:35 PDT Кстати, на днях пост, посвященный идеальному телу, сделала в Insagram и мама Анны, певица Валерия . Правда, звезда не стала распространяться относительно различных аспектов темы идеального тела, а просто показала его! Подписчики оценили юношескую фигуру Валерии и ее стройные ноги, упакованные в микрошорты. Конечно, не обошлось без споров на тему: а можно ли носить такие короткие вещи в 50 лет? Но Валерия и тут сохранила молчание.

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