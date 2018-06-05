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Кемеровские дорожники изобрели 7 новых «рецептов» асфальтобетона
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Кемеровские дорожники изобрели 7 новых «рецептов» асфальтобетона 

АиФ Кузбасс 13 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровские специалисты разработали 7 новых «рецептов» асфальтобетона.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, дорожники используют новые ингредиенты — щебень изверженных пород и новая адгезионная добавка. Щебень изверженных пород будут применять для укладки верхнего слоя асфальтобетона из-за его свойств — такой щебень особо прочен и устойчив к истиранию.
Для улучшения сцепных свойств специалисты будут использовать отечественную адгезивную присадку. Она должна замедлить образование колейности и прочих дефектов дорог.
Напомним, ремонтные работы ведутся на участках автомагистралей общей протяженностью 25 км.
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