Кемеровские дорожники изобрели 7 новых «рецептов» асфальтобетона

Кемеровские специалисты разработали 7 новых «рецептов» асфальтобетона.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, дорожники используют новые ингредиенты — щебень изверженных пород и новая адгезионная добавка. Щебень изверженных пород будут применять для укладки верхнего слоя асфальтобетона из-за его свойств — такой щебень особо прочен и устойчив к истиранию.

Для улучшения сцепных свойств специалисты будут использовать отечественную адгезивную присадку. Она должна замедлить образование колейности и прочих дефектов дорог.

Напомним, ремонтные работы ведутся на участках автомагистралей общей протяженностью 25 км.