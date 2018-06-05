Вуди Аллен: я должен быть на афише движения #MeToo

82-летний кинорежиссер Вуди Аллен в одном из аргентинских ток-шоу пошутил по поводу движения против харрасмента в Голливуде #MeToo.

Он одобрил тех, кто рассказывает о сексуальных домогательствах. «Однако, знаете, я должен быть на афише движения #MeToo», — цитирует Аллена The Telegraph

"Я работаю в кино 50 лет. Я сотрудничал с сотнями актрис, и ни одна из них — важных, знаменитых, начинающих — никогда не предлагала мне ничего предосудительного. Так что у нас все было гладко", — поделился он.