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Вуди Аллен: я должен быть на афише движения #MeToo
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Вуди Аллен: я должен быть на афише движения #MeToo 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Benoit Tessier/Reuters
82-летний кинорежиссер Вуди Аллен в одном из аргентинских ток-шоу пошутил по поводу движения против харрасмента в Голливуде #MeToo.
Он одобрил тех, кто рассказывает о сексуальных домогательствах. «Однако, знаете, я должен быть на афише движения #MeToo», — цитирует Аллена The Telegraph.
"Я работаю в кино 50 лет. Я сотрудничал с сотнями актрис, и ни одна из них — важных, знаменитых, начинающих — никогда не предлагала мне ничего предосудительного. Так что у нас все было гладко", — поделился он.
Сам Вуди Аллен неоднократно оказывался в центре сексуальных скандалов: он женат на своей приемной дочери, а другая его приемная дочь, которую он удочерил вместе с актрисой Мией Фэрроу, не раз обвиняла его в педофилии. Недавно эти обвинения опроверг его приемный сын.
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