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Врачи провели рязанке уникальную операцию и сохранили ей матку
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Врачи провели рязанке уникальную операцию и сохранили ей матку 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В начале июня пациентке больницы №8 экстренно выполнили реконструктивно-пластическую операцию на матке при замершей беременности, располагающейся в рубце, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По словам и.о. заведующего 2-м гинекологическим отделением Алексея Маркина, операция сопровождалась высоким риском кровотечения. Благодаря своевременной диагностике и действиям хирургов матку удалось сохранить и успешно провести операцию с минимальной кровопотерей, и ущербом для здоровья женщины. Это позволит в последующем женщине выносить беременность и родить желанного ребенка.
«Самопроизвольное прерывание такой беременности опасно развитием тяжелого кровотечения с потерей репродуктивного органа, — комментирует главный врач больницы №8 Александр Миров. — Важно вовремя определить все риски и правильный алгоритм лечения».
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