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В Уфе нашли птенцов дикой ушастой совы
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В Уфе нашли птенцов дикой ушастой совы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сотрудники фонда помощи бездомным животным «Найди меня» приютили у себя новорожденных птенцов ушастой совы. Их гнездо подверглось нападению хулиганов, не исключено, что двуногих и говорящих, несколько малышей погибли. Родители гнездо бросили, шансов у совят не было, поэтому помощь отважных волонтеров прибыла очень вовремя.
— Совы это те же самые кошки, не только по повадкам, но и по соизмеримой пользе. Они ловят мышей и мило выглядят, чем уже привлекают к себе внимание любителей экзотических питомцев, — рассказали сотрудники фонда.
После оказания всей необходимой помощи, а также после того, как малыши подрастут, их планируют выпустить в естественные условия.
В Уфе нашли ушастых совят
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