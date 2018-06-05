В Уфе нашли птенцов дикой ушастой совы

Сотрудники фонда помощи бездомным животным «Найди меня» приютили у себя новорожденных птенцов ушастой совы. Их гнездо подверглось нападению хулиганов, не исключено, что двуногих и говорящих, несколько малышей погибли. Родители гнездо бросили, шансов у совят не было, поэтому помощь отважных волонтеров прибыла очень вовремя.

— Совы это те же самые кошки, не только по повадкам, но и по соизмеримой пользе. Они ловят мышей и мило выглядят, чем уже привлекают к себе внимание любителей экзотических питомцев, — рассказали сотрудники фонда.

После оказания всей необходимой помощи, а также после того, как малыши подрастут, их планируют выпустить в естественные условия.

В Уфе нашли ушастых совят