«Ждали инкассаторов полтора часа»: юный челябинец нашёл денежную кассету возле банкомата

В магазине «Проспект» в микрорайоне «Парковый» инкассаторы оставили денежную кассету возле банкомата. Её обнаружил 12-летний подросток, отправившийся за покупками.

— Сын Арсений позвонил и рассказал, что нашёл чемоданчик, — рассказала мама мальчика Юлия. — Я посоветовала позвонить по номеру горячей линии, указанной на банкомате. Через полчаса я приехала к нему, а инкассаторов ещё не было. Потом я уже сама дважды позвонила в челябинский филиал с вопросом, нужен ли им вообще этот чемоданчик

В итоге инкассаторы приехали спустя полтора часа. В качестве благодарности предложили купить школьнику шоколадку.

— Мы отказались от столь огромной благодарности. Тем более магазин «Проспект» недавно закрылся, и купить её было негде, — уточнила Юлия.

В банке челябинцев заверили, что кассета была пуста. В качестве вознаграждения мальчику вручили книжки о секретах успеха.

— Он, конечно, поблагодарил за подарок, но сам книжки читать не любит, — заключила мама мальчика.