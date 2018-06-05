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«Ждали инкассаторов полтора часа»: юный челябинец нашёл денежную кассету возле банкомата
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«Ждали инкассаторов полтора часа»: юный челябинец нашёл денежную кассету возле банкомата 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В магазине «Проспект» в микрорайоне «Парковый» инкассаторы оставили денежную кассету возле банкомата. Её обнаружил 12-летний подросток, отправившийся за покупками.
— Сын Арсений позвонил и рассказал, что нашёл чемоданчик, — рассказала мама мальчика Юлия. — Я посоветовала позвонить по номеру горячей линии, указанной на банкомате. Через полчаса я приехала к нему, а инкассаторов ещё не было. Потом я уже сама дважды позвонила в челябинский филиал с вопросом, нужен ли им вообще этот чемоданчик
В итоге инкассаторы приехали спустя полтора часа. В качестве благодарности предложили купить школьнику шоколадку.
— Мы отказались от столь огромной благодарности. Тем более магазин «Проспект» недавно закрылся, и купить её было негде, — уточнила Юлия.
В банке челябинцев заверили, что кассета была пуста. В качестве вознаграждения мальчику вручили книжки о секретах успеха.
— Он, конечно, поблагодарил за подарок, но сам книжки читать не любит, — заключила мама мальчика.
Корреспондент 74.ru направил запрос в пресс-службу «Бинбанка». Комментарий пообещали предоставить позже.
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