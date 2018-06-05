10 способов необычного использования магнита + видео с «магнитными лайфхаками»

1. Игольница из блюдечка и магнитов

Фото: sarahjanescraftblog.blogspot.ca Чтобы сделать такую игольницу, вам потребуется небольшое керамическое, фарфоровое, пластиковое или металлическое блюдечко, пара магнитов (чем толще блюдце, тем больше и сильнее нужно взять магниты) и термоклей (вариант — суперклей). Приклейте магниты на донышко блюдца с обратной стороны. С помощью такой игольницы удобно хранить иголки и булавки, плюс — можно легко собрать рассыпавшуюся металлическую мелочь с пола.

2. Магнитная игольница-браслет

Фото: madmim.com Игольница-браслет с магнитом будет действовать по тому же принципу, как предыдущий вариант. Возьмите плоский круглый магнит (можно снять с дверцы холодильника какой-нибудь надоевший), оберните его тканью, как показано на фото, сделайте браслет нужного размера из эластичной ленты и пришейте игольницу-магнит к браслету.

3. Потайная застёжка из магнитов

Фото: blog.chriswdesigns.com Вместо специальной магнитной застёжки для сумки или косметички вы можете воспользоваться обычными магнитами — вам потребуется два магнита одной формы и размера. Перед работой выясните, какими сторонами притягиваются магниты и пометьте стороны, чтобы не напутать. Сначала сделайте «кармашек» из клеевого флизелина или дублерина, спрятав туда магнит. Затем приклейте его с изнанки к нужному месту детали. Повторите с другим магнитом.

4. Тканевые украшения на магнитах

Фото: twelveoaksmanor.com Бумажный, тканевый или тонкий пластиковый абажур лампы можно украсить съёмным декором на магнитах — вы всегда сможете снять его или поменять его расположение, добившись нового эффекта. К тканевому или бумажному декоративному цветку с обратной стороны приклейте магнит. Второй магнит будет удерживать цветок на абажуре. Кстати, таким же образом вы можете зафиксировать бейдж на блузке, если не хотите прокалывать её булавкой.

5. Магнитный подхват для штор

Фото: mellaniedesign.com Фото: nikkidesigns.ca Вам понадобится летна или шнур, два магнита и два декоративных элемента, под которые вы спрячете магниты (это могут быть большие красивые пуговицы, цветы из ткани и так далее). К каждому концу ленты или шнура термоклеем приклейте магнит, а сверху — декоративный элемент. Подхват готов.

6. Магнитный держатель для ножниц

Фото: manmadediy.com Фото: timnatarr.com Магнитный держатель для кухонных ножей так же хорошо поможет хранить в порядке ножницы, металлические линейки, канцелярские скальпели и прочие рукодельные принадлежности. Приклейте или прикрепите его там, где ваши инструменты будут под рукой, например, к стене над столом.

7. Органайзер из жестяных банок на магнитах

Фото: handmadeidea.com.ua В таком органайзере можно хранить нитки в мотках, ленты и шнуры, небольшие лоскуты тканей и так далее. Для его изготовления вам потребуется несколько жестяных банок (если края неровные, их надо обработать) и в два раза большее количество магнитов. На дно каждой банки изнутри приклейте по магниту, такие же магниты приклейте на основу, которая будет держать банки.

8. Органайзер для бусин и бисера на магнитах

Фото: chalkboardnails.com В качестве основы для такого органайзера возьмите магнитную доску или лист железа. К дну каждой баночки приклейте магнит. Теперь их можно будет размещать на основе в нужном вам порядке.

9. Органайзер для канцелярии из жестяных банок на магнитах

Фото: crafts.es.ht Ещё один вариант органайзера из жестяных банок на магнитах. В этом случае лучше воспользоваться магнитами помощнее, чтобы они хорошо удерживали наполненные карандашами и ручками банки.

10. Магнит вместо крючка для полотенца

Фото: instructables.com Магнит может заменить вешалку для полотенца или прихватки. Приклейте к уголку полотенца магнит, и вы сможете прикреплять его к плите и снимать одним движением.

10 лайфхаков с магнитами: видео