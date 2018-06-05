Испытано на себе: как в Башкирии за пару часов стать изобретателем

О том, что совсем недавно в Благовещенске появился технопарк «Кванториум», редакции Ufa1 рассказали на местном заводе. Собственно, с легкой руки предприятия некогда заоблачный федеральный проект — на здание и высокотехнологичные аппараты нужны немалые средства — стал реальностью и воплотился в жизнь.

Зачем нужен «Кванториум» и какие навыки можно развить с его помощью, корреспондент Ufa1 прочувствовал на собственном опыте.

3D-бейджики и нарисованные книги

В технопарк меня пригласили почему-то обязательно вместе с 10-летним сыном.

— Ребенку будет особенно интересно, приезжайте — не пожалеете, — пригласила нас представитель шефского завода Александра Коптелина.

Перед новинками прогресса дети не пасуют

И вот в субботу, с утра пораньше, рассекая ливень на приехавшем специально за нами автобусе, мы летим в Благовещенск. Благо путь близок — всего каких-то 40 минут, и мы на месте. Да от ВАЗа до Телецентра и то дольше ехать.

Одноэтажное скромное здание технопарка стоит особняком на краю улицы. А внутри на площади 800 квадратов — царство пластика, стекла и металла. Ни мусора, ни разрисованных рожицами стен — трудно поверить, что здесь занимаются дети, а не какие-нибудь высоконаучные сотрудники.

— Мама, а можно я посмотрю, что тут есть? — почему-то шепотом поинтересовался сын и исчез в сияющем чистотой коридоре.

Наконец прибыли все приглашенные, и нас провели в просторный зал с рядами легких алюминиевых стульев. На фронтальной стене красовался огромный экран, в углу — проектор, боковую стену от угла и до угла занял стеллаж высотой до потолка. Книги выглядели странно: все одного роста и лишь трех цветов — синие, красные и зеленые.

— Интересно, что тут школяры читают? — я потянулась за книгой и… остолбенела: фолианты оказались нарисованные!

— Дай-ка телефон, — подскочил отпрыск и стал наводить камеру на квадратик с точками на корешке. — Мама, ты не знаешь что ли? Это QR-код, его сканируют, запускается сайт, и нужная книга загрузится сама.

Таблички с именами гостей кванторианцы распечатали на 3D-принтере

Ишь, какие дети умные пошли. Тут всем присутствующим раздали значки с именами — их специально к нашему приезду ученики технопарка распечатали на 3D-принтере.

— Мы работаем командами, — стала вводить нас в курс дела сотрудник Татьяна. — Мы поставим перед вами задачу, а вы по методу ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) будете ее решать.

Детей куда-то увели, Татьяна немного рассказала про метод ТРИЗ, а потом повела нас на экскурсию по зданию.

Темная комната

В помещении без окон стены и пол светились и моргали.

— На полу вы видите проекцию игры — программу написали наши воспитанники. На одной стене — прибор для изучения электрического поля, на другой — цикл производства завода «Полиэф». Нужно вот так провести рукой, — Татьяна делает пасс вдоль стены, и на схеме проступают стрелки, начинают двигаться вагончики, из заводских труб валит пар. — Это токопроводящие чернила, можно отследить весь процесс на заводе от поступления сырья до готового продукта.

Придумать программу для проектора воспитанникам «Кванториума» по зубам

Сортируем и формируем

Основной упор в благовещенском «Кванториуме» на вторичную переработку пластика. Еще бы — это ТРИЗ от шефского предприятия. Вот такая установка помогает разделить бесцветные пластиковые бутылки от цветных.

Цветовой анализ тары в технопарке превращается в игру

Это установка для переработки отходов. Стенд сделали в Санкт-Петербурге специально для благовещенских ребят. В единственном экземпляре, между прочим. 30 секунд дикого скрежета, и полулитровая ПЭТ-бутылка превращается в порошок. Шнек (как в мясорубке) проталкивает крошки в специальный контейнер и нагревает. Еще 30 секунд, и стружка спекается вот в такую таблетку. Сырье для дальнейшей переработки готово.

Установка для переработки ПЭТ-бутылок — мясорубка и сковородка в одном корпусе

Коллективный разум

Следующая комната и не комната вовсе, а почти настоящий лес: под ногами шуршит трава и свежесрезанные ветки, а вокруг высятся елки. Разумеется, пластиковые.

— Задача: вы оказались на природе, вам нужно укрыться на ночь от дождя и ветра. У вас есть только пакетик с яблоком, контейнер с печеньем и полбутылки воды, — дает вводную Татьяна. — Постройте надежное укрытие.

Все, что мы стали делать дальше, отлично описал Крылов в басне «Мартышка и очки». Мы вертели ветки так и эдак, прилаживали их друг к другу, переплетали между собой «косичками» и перехватывали разорванным на полоски мешочком. Все было тщетно: с таким набором предметов построить из подручных материалов ничего приличного нельзя. Это фиаско.

Знание свойств веществ пригодится даже на природе

Огонь без спичек — это не выдумка

Из «леса» нас выводят в настоящую химическую лабораторию. В углу возле вытяжки в обнимку с перегонной установкой над ноутбуком корпит 17-летний школьник Дима. Он изучает разделение воды и этилового спирта. Мешать ему не будем: наша цель — под вытяжкой.

— В методе ТРИЗ мы используем сведения о свойствах материалов. Как можно разжечь огонь без спичек? Какой металл горит? Как взаимодействуют друг с другом вещества? На эти вопросы наши ученики ищут ответы в этой лаборатории, — Татьяна подводит нас к столу за защитным стеклом. — Вот наглядный пример: что будет, если к обычной марганцовке добавить пару капель простого глицерина?

Доброволец кладет бурые кристаллы марганцовки в чашку Петри, добавляет из пипетки спирт. Секунда, две, три.. И вдруг перманганат вспыхивает ярким пламенем. Чудеса, да и только.

Перманганат вспыхивает ярким пламенем. Чудеса, да и только

«Дети не боятся быть смешными»

— Наши дети проделывали все то же самое? — с тревогой изумляется чей-то папа.

— И поверьте, остались очень довольны, — улыбается Таня. — А теперь скажите: какой материал крепче: мешочек, контейнер или бутылка?

Волонтер по очереди рвет и мечет пластик: мешок разлетается в хлопья, контейнер — на острые осколки. Стоически сносит пытку лишь бутылка.

— Значит, чем нужно было фиксировать ветки вашего шалаша? — ни с того ни с сего вопрошает Таня. — Правильно, бутылкой. Вот вам молоток, бруски, ножовка, канцелярский нож и болты, можно пользоваться тисками — придумайте, как сделать из ПЭТ крепеж.

Вот с таким набором инструментов нам следовало сотворить чудо

Мартышка и очки, часть вторая: взрослые потеют, скребут затылки и оторопело вертят в руках инструменты.

— Да-а, — сокрушается Таня, — дети быстрее вас сообразили, что нужно делать: они не боятся быть смешными и предлагать абсурдные идеи.

Уязвленные, мы зашевелились.

— А что, если бутылку нарезать ножом на ленту? Только его нужно как-то закрепить и водить вокруг бутылки, — робко шепчу я из-за чьей-то могучей спины: ну, а что, велено же быть смелее и изобретать.

Еще час мы возимся, пытаясь зафиксировать в тисках то бутылку, то лезвие, то оба предмета сразу — идея с лентой оказалась правильной. Но это было полдела: мы должны были с помощью подручных средств соорудить полуавтоматический метод добывания ленты из ПЭТ-бутыли — тянешь за хвостик, тара вращается вокруг своей оси и сама собой нарезается на спиральную полоску.

Увы, сколько мы ни пыхтели, так дело до ума и не довели: то нож лопнет, то лента оборвется, то все сразу из рук выпадет.

— Ну что же, времени у нас больше нет, — вздохнула Таня. — Возьмите ленту, которую нарезали ваши дети, — они аж две бутылки искромсали.

Да, видимо, изобретать, действительно, нужно учиться с детства.

«+10 баллов на ЕГЭ»

— Программы для управления виртуальной реальностью, интерактивный пол в темной комнате — научиться создавать можно все, было бы желание, — говорят сотрудники «Кванториума». — В нашем технопарке — четыре модуля с повышающимся уровнем сложности. Дети знакомятся с техникой, а потом по методу ТРИЗ учатся решать поставленные задачи — их разрабатывают наши методисты и московские кураторы. Поначалу решений у одной задачи много, но условия усложняются, а варианты решений сокращаются — так мышление приобретает гибкость. Наш проект — федеральный, все дети обучаются абсолютно бесплатно. Ребята получают здесь багаж знаний, который будет помогать в жизни и учебе. В наших выпускниках заинтересованы и вузы — призовые места на кванторианских олимпиадах дают +10 баллов при поступлении.

Учиться изобретать нужно с детства: ребята справились с задачей быстрее и лучше взрослых