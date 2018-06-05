Можно ли собакам молоко?

Домашнего питомца следует кормить рационами, специально разработанными с учетом его потребностей. Учеными доказано: еда со стола хозяина не отвечает этим нуждам, а раз так, то и молоко, и продукты из него не годятся для собаки. И вот почему.

Отсутствие баланса

Единственный вариант кормления, рекомендованный собакам, — это сухие и влажные рационы промышленного изготовления. В их рецептуре предусмотрены все необходимые элементы для поддержания здоровья и гармоничного развития животного.

В этой связи коровье молоко не может служить полноценной заменой таких рационов. Причем это касается и щенков на грудном вскармливании, ведь в этом продукте заметно меньше кальция, фосфора, жира и белка, чем должен получать растущий питомец.

Что касается взрослых собак, то здесь ситуация выглядит следующим образом: выйдя из детского возраста, они начинают получать необходимые питательные элементы с другой едой и уже не располагают способностью хорошо усваивать молоко, какого бы оно ни было происхождения.

Вероятное расстройство

Молоко может даже навредить питомцу. Обычно такие неприятности происходят со взрослыми собаками, у которых, в отличие от щенков, понижен уровень лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар (лактозу). И потому большое количество молока способно спровоцировать диарею у животного.

Резюме будет следующим: собака должна питаться полнорационными кормами, тем более что у них нет достойной альтернативы на столе хозяина. Конечно, питомец не отравится молоком, но зачем идти на эксперименты с пищей, по определению плохо усваиваемой животным?

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Фотографии: Коллекция/ iStock

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