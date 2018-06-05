В Тюмени девушка рассказала о преследующих ее цыганах

Жительница Тюмени по имени Екатерина сообщила в социальных сетях, что стала жертвой преследования и угроз цыган. Девушке не дают проходу уже несколько дней.

По словам Екатерины, она вступилась за старика, над которым в торговом центре издевалась группа парней-цыган и снимала происходящее на видео. После полученного замечания, молодые люди стали вести себя агрессивно по отношению к ней — хамить и грубо хватать за одежду. Девушка подчеркнула, что за нее никто не вступился, хотя народу в торговом центре в этот момент было много. «Я вырвалась и искала охранников. Когда подошла к ним, они посмотрели на меня и дальше пошли. Цыгане подходили и вытягивали на разговор, угрожали избить и порезать. Я не реагировала. После приехало еще человек 10 и они караулили меня у входа», — приводит публикацию девушки в соцсети портал «Наш Город».

Спустя два часа посетители ТЦ помогли Екатерине покинуть помещение и проводили ее до такси, однако машину преследовали до самого дома. Спустя два дня она снова появилась в торговом центре, и ситуация повторилась, а еще через день компания цыган следовала за ней до самого дома. Девушке пришлось звонить друзьям, чтобы оторваться от преследователей.

Екатерина заявила, что написала заявление в полицию, однако его рассматривать не хотят из-за отсутствия состава преступления и личностей фигурантов. В торговом центре заявили, что подобные жалобы к ним не поступали и посоветовали девушке связаться с администрацией.