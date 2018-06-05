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Любовь Толкалина трогательно поздравила дочь с 17-летием и показала ее архивное фото
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Любовь Толкалина трогательно поздравила дочь с 17-летием и показала ее архивное фото 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актриса нежно обратилась к наследнице.
Любовь Толкалина сегодня порадовала поклонников довольно редким фотоснимком: звезда показала архивную фотографию дочери. Наследница артистки празднует день рождения, девушке исполнилось 17 лет. В честь этого звездная мама написала в личном Instagram следующие трогательные строки:
Ровно через три часа 17 лет назад у меня родится вот эта своенравная, непослушная, совсем на меня не похожая, очень талантливая девочка. Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней. Храни Бог. Моя любимая, моя единственная Маруся, Марго, мой Марик, Марусик, Макусечка… спасибо, что выбрала меня мамой. Со мной ой, как непросто… 17 лет, как я стала мамой… Солнце! Выходи!
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
5 Июн 2018 в 2:58 PDT  Напомним, в течение 20 лет Егор Кончаловский состоял в отношениях с актрисой Любовью Толкалиной. У звездных родителей в 2001 году родилась дочь Мария (к слову, не так давно девушка рассказала, как ей удалось похудеть на 30 килограммов).
В 2017 году новая возлюбленная, Мария, подарила режиссеру сына Тимура.
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
21 Янв 2018 в 10:25 PST  Фото: Instagram
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