«Со мной, ой как непросто»: Толкалина трогательно поздравила дочь с 17-летием

Любовь Толкалина верит в женскую дружбу, а также с трепетом относится к своей семье. Недавно она поздравила своего отца с днем рождения, а сегодня ее единственной дочери исполнилось 17 лет. Актриса трогательно поздравила Марию и показала ее архивное фото. В кадре девушка запечатлена еще совсем маленькой на отдыхе. «Ровно через три часа 17 лет назад у меня родится вот эта своенравная, непослушная, совсем на меня не похожая, очень талантливая девочка. Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней. Храни Бог. Моя любимая, моя единственная Маруся, Марго, мой Марик, Марусик, Макусечка. Спасибо, что выбрала меня мамой. Со мной, ой как непросто…», — написала она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что пусть немножко, но девушка похожа на свою знаменитую мать. «Поздравления, очень красивая девушка!», «Какое чудо! Поздравляю с рождением доченьки!», «Читаю, аж до слез. У меня тоже дочка», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Толкалина не часто публикует снимки с наследницей, но недавно сделал исключение. Она показала фото, на котором Мария демонстрирует точеную фигуру в бикини. Сама девушка занимается живописью. На своей странице в соцсети она публикует множество картин.

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