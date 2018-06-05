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«Со мной, ой как непросто»: Толкалина трогательно поздравила дочь с 17-летием
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«Со мной, ой как непросто»: Толкалина трогательно поздравила дочь с 17-летием 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Любовь Толкалина верит в женскую дружбу, а также с трепетом относится к своей семье. Недавно она поздравила своего отца с днем рождения, а сегодня ее единственной дочери исполнилось 17 лет. Актриса трогательно поздравила Марию и показала ее архивное фото. В кадре девушка запечатлена еще совсем маленькой на отдыхе. «Ровно через три часа 17 лет назад у меня родится вот эта своенравная, непослушная, совсем на меня не похожая, очень талантливая девочка. Пусть ангелы несут тебя дорогой небесных огней. Храни Бог. Моя любимая, моя единственная Маруся, Марго, мой Марик, Марусик, Макусечка. Спасибо, что выбрала меня мамой. Со мной, ой как непросто…», — написала она.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что пусть немножко, но девушка похожа на свою знаменитую мать. «Поздравления, очень красивая девушка!», «Какое чудо! Поздравляю с рождением доченьки!», «Читаю, аж до слез. У меня тоже дочка», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Толкалина не часто публикует снимки с наследницей, но недавно сделал исключение. Она показала фото, на котором Мария демонстрирует точеную фигуру в бикини. Сама девушка занимается живописью. На своей странице в соцсети она публикует множество картин.
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Толкалина ранее рассказывала, что ни о чем не жалеет в жизни, кроме того, что ее наследницу воспитывала няня, пока она работала. Теперь она старается всегда отдыхать в компании дочери. Напомним, Любовь прожила в браке с Егором Кончаловским 20 лет, а год назад они объявили о разводе. Несмотря на случившееся они сохранили хорошие отношения, а их дочь Мария даже стала крестной мамой мальчика, которого Кончаловскому родила новая возлюбленная.
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