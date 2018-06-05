Как быть со старыми привычками, когда в вашем доме завелся мужчина

Учитесь идти на компромиссы

Ну окей, давайте без драмы: меняется, конечно, не все, но многое. Не стоит в первый же день после переезда бойфренда на ваши квадратные метры наступать своей песне на горло и начинать экстренно меняться и отказываться от всего, к чему вы привыкли. Например, если вам нравится ужинать за просмотром сериала, озвучьте это своему мужчине. Возможно, он и сам любитель совместить приятное с полезным. Если же он ярый противник телевизора и ноутбука на кухне, договоритесь посмотреть сериал после того, как разберетесь со стейком.

Освойте тайм-менеджмент

Да, вы больше не можете торчать в ванной, сколько душе угодно, потому что вашему мужчине тоже надо на работу. Но никто не мешает вам встать на час раньше, чтобы, не торопясь, совершить все свои привычные утренние ритуалы. И вам комфортно, и скандала удастся избежать.

Научитесь готовить

Если, конечно, вы не строите отношения с шеф-поваром. Мы не призываем вас готовить как в «мишленовском» ресторане, но уметь делать элементарные вещи на кухне все-таки не повредит. Нет, вы не домохозяйка и не нанимались. Но вы наверняка слышали про путь к сердцу мужчины, лежащий через желудок, и прочие банальные, но, в общем, правдивые вещи на ту же тему. Всю жизнь питаться фаст-фудом никакого здоровья не хватит, поэтому купите книгу рецептов и вперед — к знаниям!

Порядок прежде всего

Вспомните, как мама в детстве ругала вас за разбросанные по комнате вещи. Пока вы жили в гордом одиночестве, некому было вас контролировать и журить за «плохое поведение». Но теперь вы не одна. И человека, который рядом с вами, неплохо было бы уважать. Даже если он очень вас любит, ему вряд ли будет приятно возвращаться в квартиру, по которой на танке не проедешь, или каждый вечер созерцать горы немытой посуды. Работайте над собой.

Сделайте ваши привычки общими

Привычки бывают не только плохими, но и хорошими, и вот от них избавляться точно не надо. например, если с утра вы привыкли делать получасовую зарядку, «подсадите» на эту активность своего мужчину. И пусть не ленится!