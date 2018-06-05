30 лайфхаков для беременных в любой поездке

СодержаниеОсновные ограничения: сроки, здоровье, количество детейПолеты в облакахНаземный транспортПо морю, по океану

Впереди — поездки с запасными подгузниками, простынками, багаж, набитый едой в баночках, бодиками, присыпками и любимым медвежонком. А пока малыш внутри, все еще можно поехать, слетать или сплавать отдохнуть с довольно незначительным лишним весом. По крайней мере, коляску и автокресло с собой точно не надо брать. А что надо? MedAboutMe рассказывает о проверенных лайфхаках и отвечает на все вопросы, которые возникают у будущих мам, собирающихся в путешествие.

Основные ограничения: сроки, здоровье, количество детей

Про это знают, пожалуй, все, кто задумываются о поездке после положительного теста на беременность: когда можно ездить отдыхать. Ученые, тем не менее, постоянно перепроверяют и подтверждают сроки для наиболее комфортного отдыха, и сегодня они корректируют недели в зависимости от количества будущих детей — ведь близнецы перестали быть редкостью.

Хорошо подходящим для путешествий считается второй триместр, с 14 по 28 неделю беременности. Хотя в целом поездки запретить не может никто (даже доктор может только рекомендовать оставаться дома, хотя и со всей строгостью), но, к примеру, авиакомпании не возьмут на борт будущую маму на последнем месяце беременности. И это, пожалуй, единственное строгое ограничение.

А вот советуют специалисты следующее: лучшее время для поездок — с 20 по 30 неделю. Симптомы первого триместра уже прошли, плацента защищает малыша от возможных напастей, а отеки и тяжесть последнего периода еще не наступили.

При необходимости поездку можно планировать вплоть до 36 недели беременности. Но вот для мам близнецов сроки изменились: если раньше им советовали не уезжать, начиная с 34 недели, то сегодня советуют закончить все поездки до 32. Такой же срок стоит соблюдать, если есть риск преждевременных родов.

Конечно, не только сроком ограничивается возможность поездок. К ограничениям, при которых гинекологи-акушеры не советуют отправляться на отдых далеко от дома, добавляются также:

выраженная анемия; сердечно-сосудистые заболевания; респираторные инфекции; частые кровотечения (носовые, анальные и т. д.); повышенные риски перелома костей («хрупкость» костной ткани).

С подобными патологиями стоит избегать дальних поездок.

Полеты в облаках

Несмотря на страхи многих мам, специалисты утверждают: самолеты не только безопасны для беременной и малыша, но и являются предпочтительным способом добраться из одной точки в другую. И причин этому немало: это и наличие обученного персонала рядом, и скорость, и возможность пользоваться залами ожидания, комнатами отдыха в процессе поездки из точки А в точку Б.

Какие лайфхаки советуют для тех, кто решил добраться до отдыха по небу?

Длительность полета: лучше всего не проводить в небе больше 4 часов, так как это опасно формированием тромбов. Еда и питье. Во-первых, есть «на борту» лучше свои, привычные продукты, избегая самолетной еды. Реакция организма на нее может быть непредсказуемой — от изжоги до тошноты. Во-вторых, пить на борту самолета будущей маме надо практически постоянно, чтобы избежать влияния на сосуды. Каждые несколько минут — по глоточку. И это обязательно! Перед полетом стоит воздерживаться от кофе и чая, как и от прочих натуральных диуретиков, а также избегать газообразующих продуктов: богатых клетчаткой фасоли, бобов, капусты или газированных напитков. Хотя компрессионные чулки и гольфы выглядят порой не очень привлекательно, они — лучшие спутники будущей мамы при длительном сидении, и особенно — в самолете. Дополнительное давление поможет поддержать сосуды ног в тонусе и избежать опасности варикозной болезни и тромбоза. Стоит заранее забронировать сиденье в том ряду, где перед путешественницей будет не кресло пассажира, а стенка. Там больше места, а значит, можно вытянуть ноги. По возможности положите ручную кладь под свои ноги, чтобы приподнять их повыше, и снимите обувь. На протяжении полета постоянно сидеть — вредить своему здоровью. Надо стараться раз в полчаса вставать и ходить хотя бы до туалета. Важно: при прогулках надо все время придерживаться за кресла на случай внезапной турбулентности. В процессе примерно каждый час стоит делать разминку для мышц ног (помимо ходьбы). Сидя в кресле, расслабьте и вытяните ноги, начиная с бедер, потом голени, в конце — ступни. Второе упражнение: аккуратно «рисовать» круги коленями, затем пятками, потом — пальцами ног. Во время контроля в аэропорту можно спокойно проходить через металлоискатель, а вот современные контрольные кабины с вращающимися полукруглыми дверцами по возможности стоит избегать. Уточните у персонала контрольного пункта альтернативную возможность проверки, в большинстве случаев при беременности ограничиваются обычным осмотром. Если все же придется пройти через такой сканер, удержите себя от желания сразу же забрать багаж и двигаться дальше. Хотя исследования показывают, что кратковременное воздействие безвредно, но длительного изучения влияния еще не проводили. Лучше попросить персонал помочь с сумкой и показать, где можно посидеть несколько минут после контроля. Хотя давление воздушных масс не вредит беременным, но это относится к большим современным самолетам, которые используют авиакомпании. Если же поездка планируется на маленьком частном, военном, полугрузовом, местном самолете, стоит избегать высоты более 2 000 метров. И, конечно, при всех полетах надо обязательно пристегиваться ремнем. Его располагают ниже живота, в области бедер. Наземный транспорт

Машина, поезд или автобус — все виды транспорта подходят для беременных путешественниц. Но важно в первую очередь думать о своем комфорте. Так, поездки на поезде предпочтительнее автобуса хотя бы потому, что места для движения будет больше и во время остановок, и в пути. А двигаться беременным надо каждые 30-40 минут во избежание застоя крови.

Если уж ехать на автобусе, то надо выбирать самый комфортабельный вариант, и обязательно с туалетом. Беременность — время частых позывов «по-маленькому», и терпеть до общей остановки не только не полезно, но порой и невозможно. В поездке на машине необходимо предусмотреть возможность остановок каждые 30-40 минут для небольшой передышки: будущей маме важно походить, размять ноги. Тут так же, как и в самолете, актуально частое питье и компрессионные чулки. Наземный транспорт, машины и автобусы, во влиянии на будущих мам несколько схожи с морскими судами. Надо помнить, что укачивать в транспорте во время беременности может сильнее, поэтому перед длительными путешествиями стоит заранее проконсультироваться с доктором о допустимых препаратах от тошноты.

Одежда в поездке — тоже важная часть комфорта, а порой и безопасности. Что советуют носить беременным путешественницам?

В первую очередь надо подумать о том, чтобы одежда не затрудняла посещение туалета. Как бы ни странно это звучало, но комфорт будущей мамы во многом зависит именно от отсутствия ремней, застежек, пуговиц. Тянущиеся брюки, юбки и платья — лучший выбор. Хлопок, натуральные ткани с небольшой добавкой, чтобы не мяться, обеспечат и красоту, и комфорт. Стоит обращать внимание на сочетающиеся вещи и принты, чтобы максимально облегчить багаж и иметь при этом достойный гардероб. Хлопковое нижнее белье — первая мера профилактики от молочницы, особенно в жарких странах. К нему надо добавить несколько купальников, если отдых проходит на морском побережье, и менять мокрые на сухие после каждого захода в воду. Многослойная одежда — лучший способ контролировать температуру тела. Можно что-то снять или надеть в случае необходимости. Обувь — важная составляющая не только комфорта, но и здоровья будущей мамы. Обязательно должна быть поддержка стопы, небольшой каблук и желательна ортопедическая стелька, снимающая лишнюю нагрузку с мышц. В процессе поездки лучше отказаться от украшений типа браслетов, колец: при отеках рук они могут доставить немало неприятных минут. По морю, по океану

Круизы — прекрасный способ посмотреть разные города и страны и в то же время не устать от поездки. Что советуют будущим мамам, выбирающим морские или речные путешествия?

В первую очередь необходимо уточнить, на какое медицинское обслуживание можно рассчитывать на борту и в портах, куда будет заходить корабль. Стоит помнить: если до беременности у женщины была морская болезнь, то ее с более высокой вероятностью будет сильнее укачивать в поездке, а на ранних сроках может появиться или усилиться утренняя тошнота.

Специалисты советуют при морской болезни обратить внимание на витамин В6: если нет противопоказаний, то его принимают в дозировке от 10 до 25 мг три раза в день. По поводу любых других препаратов от укачивания необходимо заранее посоветоваться со своим лечащим врачом.

Альтернативный вариант — браслеты от укачивания, воздействующие на акупунктурные точки. Однако не стоит надеяться только на один вариант: испорченный тошнотой отпуск лучше предупредить, чем терпеть.

Морские круизы славятся прекрасным загаром: солнечные лучи более активны посреди моря. Обязательная защита от ультрафиолета для беременных в плавании должна быть усилена максимально и всеми доступными способами. Смена температуры, климата, влажности может приводить к дегидратации организма, также, как и новый рацион питания. Важно: пить надо понемногу, но очень часто, чтобы избежать тяжелых осложнений из-за обезвоживания. Если в процессе круиза на пути будут экзотические страны, необходимо заранее свериться о возможных местных заболеваниях, требующих особых мер профилактики или вакцинации, и обсудить это с врачом до приобретения путевки.

Что еще советуют будущим мамам в поездках опытные путешественницы и специалисты?

Внимательно изучить страховое покрытие полиса: в него должны входить и услуги для беременных, и роды, и уход за новорожденным. Узнать заранее, где на месте есть хороший доктор или клиника, с которыми сотрудничает страховая компания. Обязательно брать с собой все документы, медицинскую карту, необходимые препараты, а также любимую подушку! Не забывать об активности, но воздерживаться от экстремальных развлечений. Получать удовольствие от отдыха, и это самый главный совет! Пройдите тестУмеешь ли ты использовать отпуск?Определитесь, к какой группе отпускников Вы относитесь…