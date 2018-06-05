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«Эффект стула» и феномен Ольги Бузовой
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«Эффект стула» и феномен Ольги Бузовой 

Ридус 29 минут назад
Часто стал встречать в ленте посты примерно такого содержания: «Не понимаю феномен Ольги Бузовой, почему она так популярна?».
На самом деле разгадка совсем не сложная. Это всего лишь «Эффект стула».
В конце девяностых годов прошлого века в Голландии на одном из телеканалов решили устроить экспериментальное реалити-шоу. Каждый час в эфире (на одну минуту) включали прямую трансляцию из пустой комнаты в которой стоял деревянный стул.
Стул был самый обычный. Он не умел петь или танцевать. У него не было никаких дизайнерских фишек. Такой стул мог найтись практически в каждом доме.
Зрители удивлялись, а зачем нам это показывают? В местной прессе даже вышло несколько статей о самом бессмысленном шоу в мире. Зрители и телекритики хихикали и подсмеивались, а некоторые наблюдатели даже откровенно издевались над создателями проекта.
В чём фишка?
Но, через неделю стул повернулся немного влево. Те, кто заметили, задались следующим вопросом: «Зачем это было сделано?»
Некоторые особо впечатлительные люди даже потребовали вернуть расположение стула обратно. Началась оживлённая дискуссия.
Никто ничего не понимал, но у каждого уже сложилось своё представление о том, как должен правильно стоять стул. Прямо или немного влево.
Ещё через неделю стул резко повернулся на 180 градусов. И тут случилась настоящая истерика. К обсуждению того, как должен стоять стул подключились даже информационные программы других каналов.
Прошла ещё неделя и стул начал менять своё положение каждые сутки, а ещё через неделю — каждый час прямого эфира. Аудиторию реалити-шоу разрывало на части от любопытства.
Зрители гадали и делали ставки, пытались предсказать следующую позицию. У стула появились свои фан-клубы и хейтеры. Вся Голландия обсуждала стул. Стул, стул и только стул.
Дальше стало ещё интереснее. Что именно, я рассказывать не буду, гугл в помощь.
К феномену Бузовой это уже отношения не имеет. Так вот…
Любой объект погруженный в медиа пространство, даже самый бессмысленный, способен накапливать информационную энергию. Важна только частота или периодичность его трансляций и упоминаний.
Объекту всего лишь нужно крутиться на одном месте, время от времени меняя градус своего расположения. Если мы часто на что-то смотрим (читаем/слушаем), то это автоматически пробуждает в нас бессознательный интерес и приковывает наше внимание.
Как у собачек Павлова при виде еды выделяются слюни, у современного потребителя медиа в голове появляются «мозговые слизни» с большими присосками. Это не Оля Бузова плохая или хорошая. Глупая или гениальная. Это мы с вами так устроены.
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