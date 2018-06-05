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Объявлен новый управляющий бутиком Dior в Петербурге
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Объявлен новый управляющий бутиком Dior в Петербурге 

Собака 24 минуты назад
Фото: Собака
В конце мая стало известно, что директор самого большого бутика Dior в России Шорена Джинали покидает свой пост — об этом стало известно из аккаунта инстаграм-дивы. Теперь управляющим фэшн-меккой на Невском проспекте, 113 будет Николай Яблонский — ранее он работал в компании Louis Vuitton в Петербурге и в Москве, участвовал в открытии шоу-рума, специального сервиса для вип-клиентов и кафе в ГУМе, а затем занимался запуском официального ритейлера Apple в России и флагманского магазина корпорации в ЦУМе.
Напомним, Шорена Джинали управляла бутиком Dior с 2013 года — сначала на Большой Конюшенной, а после переезда — на Невском проспекте. В компании подчеркивают, что, хотя девушка и оставила должность в Петербурге, она не покинула французский бренд насовсем.
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