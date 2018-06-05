В магазинах Вологды растет доля продукции местных производителей

Cегодня порядка 60% молока и молочной продукции, хлебобулочных и мясных изделий на полках магазинов нашего региона — это товары вологодских производителей. И этот показатель растет, сообщает отдел торговли департамента экономического развития Вологды. Причем на самые востребованные виды продуктов цены оптимальны. Для этого между крупными торговыми сетями и областным правительством даже было заключено соглашение.

В ассортименте магазинов федеральных ритейлеров растет число местных производителей, а это поставщики свежих и качественных продуктов. 80 предприятий прошли добровольную сертификацию «Настоящий Вологодский продукт». О том, что производитель получил сертификат качества, покупателям рассказывает логотип в виде зеленого треугольника. Сейчас в перечне товаров со знаком «Настоящий Вологодский продукт» более 3500 наименований, сообщается на официальном сайте системы добровольной сертификации. В основном, это мясная, хлебобулочные продукция, овощи, кондитерские изделия, вода. Это очень хорошо заметно в универсамах «Пятерочка», которые известны своим вниманием к продукции локальных поставщиков.

«Когда иду в магазин, предпочитаю брать хлеб, молочные продукты, овощи именно вологодских производителей. Это уже привычка и уверенность в том, что покупаю свежий и вкусный продукт. А когда бываю в других городах, всегда приятно найти «своего» производителя», — поделилась вологжанка Мария Воробьева

Товары «Настоящий Вологодский продукт» размещаются в фирменных торговых точках, в том числе в магазинах других регионов, которых сейчас порядка 170. Вологодские продукты есть и на полках региональных и федеральных сетей. Так, товары с зеленым знаком «НПВ» поставляются в 55 регионов России.

Например, в магазинах «Пятерочка» Северо-Западного федерального округа в 2018 году появилось шесть новых поставщиков из Вологодской области. Новые производители пополнили ассортимент в категориях повседневного спроса: это молочная и мясная продукция, сыры, овощи и фрукты, бакалея. При выборе нового партнера федеральная сеть в первую очередь обращает внимание на качество товаров и условия поставки.

В 2017 году доля местной продукции в сети «Пятерочка» превысила 30%, а отечественной — находится на отметке более 90%.

В сложившейся международной обстановке поддержка российских производителей — это условие роста отечественных компаний. По словам экспертов, отмена импорта зарубежных продуктов питания в Россию позволила увеличить рост объемов производства. По молочной продукции рост составил десятки процентов в год. Вырос и объем экспорта, например, свежей говядины на 771%, сообщает институт аграрной политики. Это говорит о том, что качеству российских производителей доверяют и за рубежом.