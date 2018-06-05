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Госрегистрацию дженериков упростят
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Госрегистрацию дженериков упростят 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
При госрегистрации воспроизведённых лекарственных препаратов в форме концентратов для приготовления растворов больше не будут требовать отчёт о результатах исследований биоэквивалентности. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
В настоящее время указанная норма действует для порошков и лиофилизатов, предназначенных для приготовления растворов.
«Концентраты для приготовления растворов — новая лекарственная форма, которая в России употреблялась редко», — отметил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
Как пояснил автор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, предлагаемая норма позволит в 2-3 раза ускорить процесс регистрации дженериков на российском рынке. «Также это даст возможность выпускать лекарства по более низкой цене», — констатировал депутат.
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