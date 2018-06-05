Госрегистрацию дженериков упростят

При госрегистрации воспроизведённых лекарственных препаратов в форме концентратов для приготовления растворов больше не будут требовать отчёт о результатах исследований биоэквивалентности. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

В настоящее время указанная норма действует для порошков и лиофилизатов, предназначенных для приготовления растворов.

«Концентраты для приготовления растворов — новая лекарственная форма, которая в России употреблялась редко», — отметил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров