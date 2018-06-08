Ещё
Фестиваль «Листва-2018» пройдет в СВАО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером

Фестиваль «Листва-2018» пройдет в СВАО 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Традиционный автомобильный фестиваль lowcustom культуры «Листва-2018» пройдет в следующую субботу, 16 июня, на дизайн-заводе «Флакон» на северо-востоке столицы.
Как сообщается на сайте завода, участники представят проекты в стилях «Stance» и «Low» с интересными интерьерными и экстерьерными решениями, главный критерий отбора — эстетика и визуальное наслаждение.
«Музыкальные сеты, выступления представителей уличных культур, насыщенная конкурсная программа, а еще — большая площадка для RCDrift соревнований, где ты сможешь познакомиться с новым видом автомобильного спорта в миниатюре!» — анонсируется на сайте.
«Листва фест» пройдет с 12.00 до 20.00. Напомним, адрес «Флакона»: ул. Б. Новодмитровская, 36. Вход свободный. (ак)
Управа района Бибирево: последние новости
В женской консультации на Плещеева бесплатно проконсультировали многодетных мам Школьники из Бибирева побывали на фабрике по производству мороженого
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером4
Почему анальный секс — это не страшно55
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов31
32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы7
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
05:01
Как понять, что вы живете не в первый раз
Психология
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
00:13
32-летняя Эмбер Херд показала идеальные ягодицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение