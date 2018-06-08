Фестиваль «Листва-2018» пройдет в СВАО

Традиционный автомобильный фестиваль lowcustom культуры «Листва-2018» пройдет в следующую субботу, 16 июня, на дизайн-заводе «Флакон» на северо-востоке столицы.

Как сообщается на сайте завода, участники представят проекты в стилях «Stance» и «Low» с интересными интерьерными и экстерьерными решениями, главный критерий отбора — эстетика и визуальное наслаждение.

«Музыкальные сеты, выступления представителей уличных культур, насыщенная конкурсная программа, а еще — большая площадка для RCDrift соревнований, где ты сможешь познакомиться с новым видом автомобильного спорта в миниатюре!» — анонсируется на сайте.

«Листва фест» пройдет с 12.00 до 20.00. Напомним, адрес «Флакона»: ул. Б. Новодмитровская, 36. Вход свободный. (ак)