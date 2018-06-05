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Первая в этом году разнополая двойня детенышей большой панды появилась на свет в Чэнду
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Первая в этом году разнополая двойня детенышей большой панды появилась на свет в Чэнду 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 5 июня /Синьхуа/ — На Чэндуской базе по исследованию и разведению больших панд пров. Сычуань /Юго-Западный Китай/ во вторник утром самка по кличке «Яюнь» родила разнополую двойню.
Вес новорожденных медвежат-близнецов составляет 135,3 гр. /самка/ и 148,8 гр. /самец/. Они родились с интервалом в 9 минут. Состояние роженицы, для которой это была первая беременность, хорошее.
От своей матери — панды по кличке «Яя» — она унаследовала прекрасный инстинкт материнства. Как только малыши появились на свет, она сразу начала непрерывно облизывать их.
"Яюнь" родилась 10 сентября 2010 года на Чэндуской базе по исследованию и разведению больших панд пров. Сычуань. Она самая младшая дочь панды «Яя». -0-
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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