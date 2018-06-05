Первая в этом году разнополая двойня детенышей большой панды появилась на свет в Чэнду

Чэнду, 5 июня / Синьхуа / — На Чэндуской базе по исследованию и разведению больших панд пров. Сычуань /Юго-Западный Китай/ во вторник утром самка по кличке «Яюнь» родила разнополую двойню.

Вес новорожденных медвежат-близнецов составляет 135,3 гр. /самка/ и 148,8 гр. /самец/. Они родились с интервалом в 9 минут. Состояние роженицы, для которой это была первая беременность, хорошее.

От своей матери — панды по кличке «Яя» — она унаследовала прекрасный инстинкт материнства. Как только малыши появились на свет, она сразу начала непрерывно облизывать их.

"Яюнь" родилась 10 сентября 2010 года на Чэндуской базе по исследованию и разведению больших панд пров. Сычуань. Она самая младшая дочь панды «Яя». -0-