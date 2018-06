С кем встречаются бывшие мужчины Алены Водонаевой 

⚡️ Boom! ⚡️ The third Russian in F1! The runner-up of F2 Artem Markelov joined @renaultsportf1 as test driver and development driver for #season2018 Congrats @artem_markelov_official 🎉🏎🏁 P. S. swipe left ➡️ to see Renault R. S.18 pics 🏎 🏁 ⚡️ Официально ⚡️ Российский пилот, вице-чемпион Формулы 2 Артём Маркелов присоединился к французской команде Формулы 1 @renaultsportf1 в качестве тест-пилота и пилота по развитию 🏁 #f1 #formula1 #formulaone #autosport #motorsport #racing #renault #renaultf1team #artemmarkelov #season2018