С кем встречаются бывшие мужчины Алены Водонаевой

Алена Водонаева счастлива в браке с музыкантом Алексеем Косинусом . Девушка оставила в прошлом многочисленные романы и мужчин, с которыми ее связывали отношения.

Как оказалось, экс-возлюбленные телеведущей вновь выбрали в дамы сердца представительниц отечественного шоу-бизнеса. Super.ru удалось выяснить, что экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа, в недавнем времени публично выяснявшая отношения с бывшей подругой и коллегой Ксенией Бородиной , встречается с некогда любимым мужчиной Алены Водонаевой — Артемом Маркеловым. Романтическим отношениям уже почти полгода.

⚡️ Boom! ⚡️ The third Russian in F1! The runner-up of F2 Artem Markelov joined @renaultsportf1 as test driver and development driver for #season2018 Congrats @artem_markelov_official 🎉🏎🏁 P. S. swipe left ➡️ to see Renault R. S.18 pics 🏎 🏁 ⚡️ Официально ⚡️ Российский пилот, вице-чемпион Формулы 2 Артём Маркелов присоединился к французской команде Формулы 1 @renaultsportf1 в качестве тест-пилота и пилота по развитию 🏁 #f1 #formula1 #formulaone #autosport #motorsport #racing #renault #renaultf1team #artemmarkelov #season2018

Публикация отDaria Panova (@dariaf1) 20 Фев 2018 в 8:43 PST Не скучают в одиночестве и другие экс-возлюбленные Алены Водонаевой. Тату-мастер Антон Коротков , который в период отношений с телеведущей сделал ей сюрприз — набил на предплечье новую татуировку с эротическим снимком своей возлюбленной, замечен с моделью Лесей Фак. Напомним, девушка — прежняя возлюбленная рэпера Гуфа

Днём они занимаются спортом, а ночью лечат пожизненный кашель 🍇 missed my savage boooooy💜

Публикация от @ yungluc1fer 6 Ноя 2017 в 2:59 PST Тусовщика и промоутера Славу Пантерова связывают отношения с моделью Ташей. Известно, что Алена Водонаева дважды давала шанс заядлому участнику светской жизни столицы, но …не сложилось.

Бей.души.ломай.круши. Целовать не забывай.

Публикация отБелая Обезьяна (@panterov) 7 Янв 2018 в 3:38 PST А вы следите за жизнью своих экс-возлюбленных?