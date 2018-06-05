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«Позор!»: сестра носит одежду Жанны Фриске
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«Позор!»: сестра носит одежду Жанны Фриске 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Младшая сестра Жанны Фриске призналась, что носит вещи покойной артистки. Таким образом Наталья верит, что родственница рядом.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Фриске опубликовала селфи и сообщила, что носит одежду своей старшей сестры Жанны. «Когда надеваю вещи систера, у меня ощущение что она рядом со мной… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — объяснила Наталья.
Она рассказала подписчикам, что до сих пор хранит вещи покойной артистки. «У нас дома есть шкаф, который мы не открывает почти уже 3 года, чтобы не выветрился ее запах… когда я приезжаю к Жанне в квартиру, я постоянно перебираю все вещи, и вспоминаю, что-то мы вместе покупали, что-то она давала мне поносить», — сообщила Фриске.
Отметим, что подписчики неоднозначно отнеслись к откровениям Натальи. Одни с сочувствием и пониманием восприняли слова женщины, другие — в штыки. «Позор ((((теперь будет пиариться что одежду ее носит! не оставить Жанну в покое!», " лишь бы как то зацепиться, теперь одежну ее носит!", «Жанной она не станет хоть каждую минуту будет наряжаться в ее вещи. А так …как то», «А что зря шмоткам пропадать», «Зачем…», «Жанна.. да она как будто уехала.. не верится.. никак мозг 🧠 не хочет это воспринимать.. эти глаза 👀 (одни на двоих).. не знаю 🤷‍♀️ сколько нужно времени чтобы принять это?🤷‍♀️время не лечит.. 😢» — высказались пользователи Сети.
Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Она долгое время боролась со страшным заболеванием: врачи обнаружили у нее неоперабельную опухоль головного мозга вскоре после того, как она подарила сына своему возлюбленному, телеведущему Дмитрию Шепелеву.
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