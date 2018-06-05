Мать Марии Политовой обвиняет ее возлюбленного в смерти дочери

Мария Политова была героиней «Дома-2» три раза. Последний раз она появлялась на телестройке в 2010 году. Последние несколько лет девушка работала моделью и художником, а также пробовала свои силы в качестве визажиста. В декабре прошлого года возлюбленный Марии заявил в полицию о ее пропаже, а еще несколько дней спустя она была найдена мертвой. Позднее следователи сообщили, что девушка скончалась в результате передозировки лекарственными препаратами, принятыми вместе с алкоголем.

Впрочем, мама Марии Политовой считает, что гибели девушки поспособствовал ее возлюбленный, с которым она жила последние несколько лет. Артем Шануров, в свою очередь, пытается разобраться в причинах случившегося и доказать, что он не виновен. Это последнее видео Маши. Через двое суток ее не стало. Машина мать, она врач, как и все остальные родственники, в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я ее убил. Потому что я «должен был догадаться, что ее нужно было госпитализировать». Прошло полгода, сегодня, когда траур формально закончился, я хочу задать вопросы, на которые пытался получить ответ разными способами, но так и не получил. Я никого ни в чем не обвиняю, я не знаю вообще ничего, может, все было совсем иначе, чем я предполагаю. Но поскольку мне не дали даже малейших шансов понять, почему произошло то, что произошло… Я задам имеющиеся у меня вопросы просто в воздух, потому что держать их в себе нет сил. Адресованы они, в первую очередь, Машиной матери, которая изначально отказалась со мной знакомиться и не сообщила мне о нескольких смертельно опасных диагнозах, которые Маша от меня скрывала. Про биполярное расстройство я подозревал, но не был уверен, когда ее искали, сказал прессе, чтобы не думали, что это PR. Потом подтвердилось, угадал. Но там еще не только этот диагноз был», — сообщил Артем. По его словам, у Марии была некая подруга, которая прекрасно знала о планах Политовой, но ничего не сказала ее избраннику. Артем и спустя полгода жалеет, что не смог повлиять на ситуацию, и никому не желает пережить подобное.

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«За 4 месяца до произошедшего Маша тебе написала, что собирается сделать, в мельчайших подробностях, вплоть до того, куда она поедет, чтобы убить себя. Что помешало тебе предупредить меня? Я понимаю то, что ничего не понимаю, и скорее всего никогда не пойму. Повторюсь, я никого ни в чем не обвиняю, возможно я просто ослеплен болью, которая не проходит и уже никогда не пройдет. Я бы даже злейшим врагам, которых у меня нет, не пожелал пережить такое», — заключил Шануров.