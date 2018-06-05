Три беременности. Трое родов. Три маленькие девочки.

Основательница BeautyHack Екатерина Доманькова делится подробностями про особенности каждой беременности, про роды во Франции и про эпидуральную анестезию.

Три беременности. Трое родов. Три маленькие девочки.

Три похожих, но таких разных мира. Три похожих, но очень разных пути. Первый был самым легким и самым насыщенным. Я училась на третьем курсе университета, сдавала сессию в разгар токсикоза (кстати, это была единственная беременность с токсикозом) и была наглядным примером позитивно мыслящего человека.

Все мои тенденции к переживаниям, осмыслению, поиску причинно-следственных связей остались за точкой начала моей беременности. Это было удивительно спокойное и радостное время, несмотря на то, что у него были причины таким не быть. Я регулярно занималась спортом, летала и очень себе нравилась. Несмотря на странные ощущения, накануне родов поехала на праздник в противоположную от госпиталя сторону. Наверное, такую легкую безответственность можно себе позволить только тогда, когда впервые готовишься стать мамой, и еще не знаешь, что тебя ожидает. На празднике был мой доктор и, услышав о моих ощущениях, смог выразить лишь: «Все вы русские женщины сумасшедшие». Через час мы оказались в его приемном кабинете (во Франции многие врачи принимают не в клиниках, а в личных кабинетах). Доктор сообщил, что мне пора в больницу, но мчать на всех парах не обязательно: роды первые. Наша с Марусей встреча предполагалась утром. Но случилась в половине первого ночи. Частота схваток по прибытию в больницу была высокой, и я еле докарабкалась до родильного зала. Эпидуральную анестезию мне сделали чуть позже, а через пару часов Маруся лежала уже у меня на груди. Роды прошли прекрасно. У меня не было ни намека на послеродовую депрессию. Наоборот, в первую ночь после выписки я проснулась в пять утра и пошла считать звезды. Я была вдохновлена и счастлива.

Вторая беременность была почти такой же, как и первая (подробнее про нее я рассказывала тут). Я была более спокойная, почти не ходила в зал, но занималась йогой и плавала в бассейне. До второй беременности я не знала, что такое изжога и варикоз. Под конец беременности я поставила себе задачу не родить Иванку в Марусин День рождения. Во-первых, мне хотелось, чтобы у каждой из девочек был свой праздник, во-вторых, для меня было важно быть рядом с Марусей в день ее трехлетия. «Побыть на празднике хотя бы три часа! А там можно ехать». Я пробыла с Марусей весь праздник и даже весь следующий день. Ночью мы с мужем уехали в больницу и встретились со второй принцессой Иванкой. Роды прошли снова легко и снова быстро. Но в один из первых дней после я разрыдалась. На ровном месте. Слезы безостановочно катились, и я ничего не могла с этим поделать. У меня все было прекрасно, а я плакала и плакала, тщетно пытаясь разобраться в причинах своего состояния. В первый раз я смеялась над собой, во второй нет…, а в третий к непонятным чувствам присоединилась горечь от того, что мне приходилось это испытывать. Так продолжалось больше трех недель. Неожиданно накатывающие слезы сменялись хорошим настроением. Подруги, испытавшие подобное состояние, уверяли, что скоро все пройдет. К счастью, они были правы. Попрощавшись с плаксивым настроением, я приготовилась наслаждаться. Но сделать это в желанной степени мне не удавалось. Я стала очень тревожной. Любая мелочь выбивала меня из спокойного состояния, заставляла нервничать и прерывисто дышать. Ощущение передозировки кофеином сменялось на упадок сил. У меня начались проблемы с молоком, и я была вынуждена ввести смесь. Я не понимала, что со мной происходит, но к врачу не обращалась. Списывала свое состояние на чрезмерную усталость из-за отсутствия сна: Иванка просыпалась каждые 2-3 часа, утром я вставала с ощущением, что не ложилась. Мое состояние после вторых родов казалось мне ужасным: я не могла даже допустить мысль о дополнительных нагрузках: сил на спорт не было ни через месяц, ни через три, ни через полгода. Для сравнения: после вторых родов моя первая пробежка была спустя восемь месяцев, после третьих — спустя два. Когда Иванке исполнилось семь месяцев, я все же обратилась к врачу и узнала, что после родов мои гормоны не вернулись в норму.

Щитовидная железа не справилась и перестала вырабатывать необходимое количество гормонов. Мне назначили лечение, и через месяц я начала оживать. Подавленное самочувствие покинуло меня, я побежала, поплыла, поехала! Силы вернулись, и я была безумно счастлива. Лишний вес, в свою очередь, тоже начал уходить.

Попрощаться с ним я не могла все предыдущие месяцы (дисфункция щитовидной железы замедляет все процессы в организме, похудеть в такой ситуации очень сложно).

Третья беременность стала для меня самой непростой (подробно о ней я рассказывала здесь). Я все еще помню о сильных болях в тазу и спине и, по правде говоря, с удовольствием отдыхаю от последних непростых месяцев беременности. Я помню, как одну за другой читала статьи о предродовой депрессии. О ней я даже не слышала ранее, но, оказалось, что она существует. Сложно сейчас сказать, действительно ли столкнулась я с ней. Но тот факт, что я была подавлена эмоционально, абсолютно очевиден даже сейчас, когда о тех ощущениях я почти забыла. Плохое самочувствие, страх не справиться с большой ответственностью за три маленькие жизни, беспросветная серость за окном и отсутствие желания вставать и что-то делать… Все эти признаки перечислялись в статьях о предродовой депрессии. Я гнала от себя эти мысли и знала, что просто нужно подождать. И будет солнце, и улыбки, и большое желание двигаться вперед. И я дождалась. Этим моментом стали мои третьи роды.

Когда я вспоминаю рождение третьей малышки, мне становится грустно… Грустно, что роды так быстро закончились! Мне так хочется снова вернуться в тот день. Хочется заново пережить радость последних часов ожидания и невероятное счастье первых минут встречи. Я уходила из роддома со слезами на глазах, с тоской из-за неизвестности о том, предстоит ли мне пережить это счастье вновь. Мое третье материнство стало самым счастливым. Несмотря на самую большую физическую нагрузку, оно самое эмоционально наполненное. Не только благодаря хорошему самочувствию, но и потому, что иметь троих детей было моим желанием с того самого момента, когда я поняла, что однажды тоже стану мамой. Мой внутренний кувшин счастья теперь наполнен до краев, а маленькая Малика будто стала в нем последней капелькой. Теперь несу его, боясь расплескать (вечером часто трясущимися руками!:)).

Почему рожали во Франции?

Всех своих детей я рожала в госпитале Ланваль в Ницце. Больницу я не выбирала. Я выбирала врача. Когда я была беременна Марусей, познакомилась с французским врачом, который работал в двух городах: Москве и Монте-Карло. Лето я собиралась провести на юге Франции, уезжать в средине сезона на роды в Москву мне не хотелось. Поэтому рожать решила по месту пребывания. Иванка также родилась во Франции — я решила повторить удачный опыт. Третьи роды я изначально планировала в Москве, но с наступлением плохой погоды решила все-таки уехать, пускай и не в лето, но в гораздо более приятный климат.

Мне очень понравился опыт родов с одним врачом. Маруся обожает ходить со мной к нему на прием, Иванка тоже испытывает к нему какое-то необъяснимо теплое чувство. Есть в том, что доктор принимал всех трех моих дочек, что-то сакральное, что сближает нас и греет душу.

Как рожают во Франции?

Я счастлива, что мне не пришлось испытать на себе отечественный подход, приверженцами которого являются врачи многих моих подруг. Я не бегала от лаборатории к лаборатории, сдавая кучу анализов в последние недели беременности, меня не уговаривали отказаться от эпидуралки, «потому что могут не туда попасть» и так далее по списку привычных для многих предродовых реалий. В последние два месяца перед родами я посещала врача раз в две недели, за четыре недели от ПДР — раз в десять дней. За пару недель до родов был назначен визит к анестезиологу, где доктор проводил осмотр, показывал (или напоминал), какую правильную позу необходимо будет принять при введении иглы.

Накануне третьих родов я несколько раз приезжала в больницу с ложными схватками. Каждый раз это было ночью, и ни разу мой врач не посоветовал «выпить валерьянки и пойти спать», как это было у моих знакомых в родных краях… Сонный и уставший ждал меня у приемного покоя.

По приезду в больницу роженицу осматривает акушерка, именно она сообщает доктору о том, что «пора начинать». Тогда приходит анестизиолог, чуть позже второй врач (роды обязательно принимают два врача). Когда ребенок рождается, его сразу кладут маме на грудь на минут сорок — час. После его забирают для первого осмотра и процедур. Все это время малыша сопровождает папа. Через два часа после родов вся счастливая семья отправляется в палату. Система организована так, что молодой маме не нужно покидать палату: осмотры, консультации, питание — все происходит на месте. Выписывают, обычно, на третий день.

Как вы рожали? Как относитесь к кесареву сечению?

Все три раза я рожала сама. К хирургическому вмешательству отношусь как к вынужденной необходимости.

Я знаю, что для ребенка очень важно пройти родовые пути, получить первую в жизни «порцию» бактерий. Роды важны и для самой женщины, это естественное окончание беременности.

Если есть боязнь боли, то и натуральные роды легко обезболиваются. Некоторое женщины боятся нежелательных последствий, но, на мой взгляд, они не страшнее, чем последствия от полостной операции.

Об эпидуральной анестезии

Все три раза я рожала под эпидуральной анестезией. Первый опыт был не самым удачным — обезболивающих средств было слишком много, я не чувствовала вообще ничего. Поэтому оба следующих раза я просила анестезиолога о минимальной дозе препарата. Во второй раз его было так мало, что мне пришлось попросить о «добавке». Но было поздно. Доктор сказал, что пока наступит эффект от увеличения дозы, я успею родить. Третья эпидуралка была самым позитивным опытом. Анестезиолог поставил ее рекордно быстро и ввел нужное количество обезболивающего: не много и не мало. Страх перед родами

Никогда не испытывала страха перед самим процессом. Да, в первый раз было немного тревожно, но не страшно. Паниковала я, как ни странно, в большей степени в третий раз. Врач не уставал повторять, что роды будут быстрыми — еще быстрее, чем предыдущие два раза. И предупреждал об опасности того, что можно не успеть доехать до госпиталя. Я восприняла слишком буквально, и пару раз съездила в больницу «для порядка». На третий раз, наконец, мне не пришлось возвращаться домой в тот же день.

Подготовка к родам

Готовясь к первым родам, я посетила курсы будущих мам. Полученные там знания мне не очень пригодились: на практике возникает слишком много вопросов, ответы на которые получаешь либо от педиатра, либо ищешь информацию в интернете. Во Франции многое рассказывают акушерки, которые несколько раз в день приходят к роженице: показывают, как купать, рассказывают, как прикладывать ребенка к груди и т.д. Перелеты В первую и вторую беременность я летала в среднем раз в месяц. Останавливалась за два месяца до родов. Противопоказаний к перелетам не было, поэтому никак себя в этом вопросе не ограничивала. Беременная Марусей в первом триместре, отправилась на Мальдивы, а во втором — в горы. В третью беременность летала очень мало: из-за плохого самочувствия у меня даже не возникало желания куда-то отправиться.

Гипноз во время родов

О такой практике я не слышала, информация стала для меня открытием! Скажу честно, я большой противник внедрения в подсознание. В свое бы точно никого не пустила.

Предлагали, правда, не в таких обстоятельствах.

Хочется ли еще детей?

Моя младшая дочка невыносимо быстро растет! Каждый день сетую на это! Представить, что я больше не буду мамой такой крошки, мне сложно. Остановись, мгновение! Но, с другой стороны, я понимаю, какая большая ответственность лежит на мне и моем супруге.

Ведь родить (конечно, я говорю, о ситуации, когда здоровье в порядке), пожалуй, — самое простое из того, что предстоит сделать до того момента, когда ребенок шагнет во взрослую, полностью самостоятельную, жизнь. Трое детей — это много.

А поговорке «где второй, там и третий» (и далее по ходу возрастания значений) я больше не верю. Трое — это вообще не двое. И даже не двое с хвостиком. Это три отдельных мира, каждому из которых больше всего на свете нужна Я! А Я у нас всех одна. Поэтому в ближайшее время сосредоточусь на качестве. А по поводу количества подумаю позже.

Текст: Екатерина Доманькова