3 фитнес-тренда 2018

Фитнес-тренды всегда отражают интересы людей, их занятость и стремления. Всемирный опрос позволил выделить три самых актуальных фитнес-тренда 2018 года. Все больше людей стремятся поддерживать физическую форму и следить за своим здоровьем, они перестали акцентировать внимание на новых технологиях, вместо этого предпочитают углубиться в работу над собой, руководствуясь принципом минимализма.

Минимализм

Если постоянно изучать новые разработки, испытывать новое сложное оборудование, сравнивать между собой новейшие спортивные гаджеты, то можно перестать получать удовольствие от спорта и работы над собой. Новый тренд фитнеса — минимализм, то есть тренировки с использованием минимального и самого простого оборудования, ему идеально соответствуют тренировки с весом собственного тела. Тренировки без использования оборудования позволяют эффективно сжигать калории, приводить мышцы в тонус и повышать их силу.

Для того, чтобы провести тренировку большинству людей не нужно ничего, кроме коврика. Большим спросом пользуются простые приспособления для самомассажа — фитнес-ролики, они эффективно воздействуют на мышцы, фасции и триггерные точки, позволяя повысить гибкость тела и эффективность тренировки. Многие вернулись к использованию давно забытой скакалки, этот простейший снаряд делает тренировки более разнообразными, развивает силу и координацию движений.

HIIT

Интервальный тренинг высокой интенсивности пользуется спросом уже много лет, но именно в 2018 году он достиг пика популярности. Ключевую роль сыграли многочисленные исследования, по результатам которых стало понятно, что такой формат тренировок лидирует по количеству сжигаемых калорий и скорости увеличения показателя силы. Короткие сеты с высочайшей физической активностью, быстрое выполнение упражнений в большом количестве повторов стимулируют одновременно аэробную и анаэробную систему человека, заставляет тело максимально эффективно использовать кислород и давать мышцам много энергии.

Проводить HIIT тренировки можно как в зале, так и в домашних условиях, они не требуют использования сложного оборудования, большая часть программ не предполагает использование инвентаря. Для того, чтобы тренироваться дома по системе высокоинтенсивного интервального тренинга, можно воспользоваться готовой программой из интернета или приложением для смартфона.

Начинать занятия следует с минимальных нагрузок, так как при самостоятельных тренировках очень легко перегрузить свой организм и получить травму.

Групповые программы

Отсутствие большого количества свободного времени породило идею совмещения спортивной и социальной часть жизни. Популярность групповых программ разного направления становится все выше, под этот формат оборудуются тренажерные залы и другие спортивные заведения. Примечательно, что занятия в группах привлекают не только людей типичного для фитнеса возрастного диапазона от 25 до 35 лет, они охватывают более широкий круг.

Во многих заведениях открываются классы для пожилых людей, и они пользуются спросом. Все больше пенсионеров открывают для себя радости активного образа жизни, чаще всего отдавая предпочтение йоге. Высокая востребованность йоги вывела на новый уровень спроса не сильно популярные ранее направления — йога на свежем воздухе, йога в теплом помещении, йога в воде.

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Еще одним четко наметившимся направлением являются тренировки, направленные на подготовку к конкретному виду спорта, а также работа над конкретными зонами тела — грудной клеткой, животом, спиной и другими. Использование этих фитнес-трендов позволяет не только следовать духу времени, но и экономить деньги, а также рационально использовать свое время. Рациональный подход к фитнесу сделал его доступным для молодых мам и людей с очень плотным рабочим графиком.

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