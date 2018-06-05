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Конкурс красоты «Мисс Америка» откажется от дефиле в бикини
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Конкурс красоты «Мисс Америка» откажется от дефиле в бикини 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Организаторы конкурса красоты «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках из программы и пообещали включить в число участниц «женщин всех размеров и форм». Об этом сообщили в эфире телеканала ABC.
Глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон (Gretchen Carlson), завоевавшая титул в 1989 году, заявила в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС, что мероприятие «превратится в соревнование из шоу». «Мы больше не будем оценивать внешность наших участниц», — добавила она.
Официальный Twitter-аккаунт конкурса выпустил небольшое видео, на котором белый купальник рассыпается в прах с хэштегом #byebyebikini («пока-пока, бикини»).
По словам Карлсон, участницы 97-го конкурса «Мисс Америка» также смогут носить не только вечерние платья, а одежду, в которой им будет комфортно.
Конкурс «Мисс Америка — 2019» впервые будут организовывать исключительно женщины. Он пройдет 9 сентября в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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