Конкурс красоты «Мисс Америка» откажется от дефиле в бикини

Организаторы конкурса красоты «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках из программы и пообещали включить в число участниц «женщин всех размеров и форм». Об этом сообщили в эфире телеканала ABC.

Глава попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон (Gretchen Carlson), завоевавшая титул в 1989 году, заявила в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС , что мероприятие «превратится в соревнование из шоу». «Мы больше не будем оценивать внешность наших участниц», — добавила она.

Официальный Twitter-аккаунт конкурса выпустил небольшое видео, на котором белый купальник рассыпается в прах с хэштегом #byebyebikini («пока-пока, бикини»).

По словам Карлсон, участницы 97-го конкурса «Мисс Америка» также смогут носить не только вечерние платья, а одежду, в которой им будет комфортно.

Конкурс «Мисс Америка — 2019» впервые будут организовывать исключительно женщины. Он пройдет 9 сентября в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.