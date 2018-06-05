Ещё
Конкурс «Мисс Америка» исключил из программы дефиле в купальниках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конкурс «Мисс Америка» исключил из программы дефиле в купальниках 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Организаторы конкурса «Мисс Америка» исключили из программы соревнования традиционное дефиле участниц в купальниках.
О новой философии конкурса сообщила Гретхен Карлсон, которая в 1989 году завоевала звание «Мисс Америка», а ныне возглавляет попечительский совет Miss America Organization.
"Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование", — заявила Карлсон в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС.
Как отмечает телеканал, часть конкурса, посвященную позированию в купальных костюмах, займет интерактивное общение девушек с членами жюри. Кроме того, организаторы отменили выход конкурсанток в вечерних платьях. Теперь участниц будут просить появляться в привычной для них одежде, которая наиболее выражает их личный стиль.
На сайте организации изменился и логотип конкурса: к названию Miss America добавлена свидетельствующая о кардинальных переменах приставка 2.0.
Конкурс Miss America по новым правилам состоится 9 сентября.
В конце 2017 года руководство конкурса «Мисс Америка» ушло в отставку на фоне скандала с перепиской, в которой содержались пренебрежительные высказывания в отношении участниц, a также в грубых выражениях обсуждались их тела и интимная жизнь.
РИА Новости: последние новости
Россия ограничит ввоз из Белоруссии молока и ряда молочной продукции В зоопарке Сахалина появилась опасная вьетнамская сколопендра Религиозные праздники 4 июня
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики16
Изнемогающая Валерия попросила помощи12
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь4
Отец и дочь нарушили правила и покорили интернет
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение