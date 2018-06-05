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В Москве вручат премию Fashion People Awards 2018
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В Москве вручат премию Fashion People Awards 2018 

FashionTime 48 минут назад
Фото: FashionTime
7 июня 2018 года в Vegas City Hall с небывалым размахом пройдет торжественная церемония вручения премии Fashion People Awards. Мероприятие состоится уже в девятый раз и вновь соберет самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.
В этом году награда будет вручена в 18 основных номинациях. Кроме того, на правах генерального партнера премии элитный загородный клуб «М1» учредил отдельную номинацию, победитель которой получит специальный приз. Ценные подарки от «М1» ждут также и всех остальных лауреатов FashionPeople Awards.
Премия по традиции откроется красной дорожкой, по которой продефилируют знаменитости, чьи лица знает вся страна, а образы регулярно становятся предметом восторга и обсуждения. На сцене в этот вечер выступят Feduk, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Панайотов, ARTIK &ASTI, Ани Лорак, Анна Седокова, Диана Арбенина, EMIN, Зара, Митя Фомини группа «Комбинация».
Премия Fashion People Awards призвана привлечь внимание к самым модным, талантливым, красивым и успешным людям. Лучшие из лучших станут обладателями наград, объективно подтверждающихих статус настоящих fashionista. Организатором является агентство Soroka production, которое уверенно занимает одну из лидирующих позиций в индустрии праздников класса люкс. Команда Артема Сорокина успешно реализует в столице фантастически смелые идеи и лучшие мировые тренды в сфере светских мероприятий, каждый раз впечатляя искушенную звездную публику.
Номинанты церемонии Fashion People Awards 2018
1. Открытие года
•Сюзанна и Мальбэк
•Мари Краймбрери
•FEDUK
•Артем Пивоваров
2. Стиль Года
•Ольга Бузова
•Нюша
•Елка
•Анна Седокова
3.Fashion песня
•Элджей и FEDUK « Розовое вино»
•Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»
•Дима Билан «Держи»
•LOBODA « Случайная»
7.Fashion певица
•Слава
•Ани Лорак
•Вера Брежнева
•Полина Гагарина
8.Fashion певец
•Макс Барских
•EMIN
•Дима Билан
•Александр Панайотов
9.Fashion группа
•A’studio
•Градусы
•ARTIK &ASTI
•MBAND
10.Fashion концертное шоу года
•Ани Лорак «DIVA»
•Сергей Лазарев «N-шоу»
•Николай Басков « ИГРА»
•EMIN «EMIN live at Crocus City Hall, дуэтныйконцерт»
11.Fashion Хип Хоп  •L’One  •Jah Khalib
12.Fashion видео
•Ани Лорак «Новый Бывший»
•LOBODA « Парень»
•Аня Седокова « Не твоя Вина»
•Макс Барских «Моя Любовь»
13.Fashion Дуэт
•EMIN / Полина Гагарина «В Невесомости»
•Дискотека Авария / Николай Басков «Фантазер»
•Глюк’Oza / Artik&Asti «Пахну лишь тобой»
•Градусы / Кравц «Выходи из меня»
14.Fashion Рок  •Диана Арбенина и Ночные Снайперы
•Наргиз
•БИ-2  •Звери
15. Альбом Года
•EMIN «Прости, моя любовь»
•LOBODA «H2LO»
•Сергей Лазарев « В эпицентре»
•Дима Билан «Эгоист»
16. Саундтрек года
•LOBODA — «Лети» (Гоголь. Вий)
•Леонид Агутин — «Две минуты жизни» (Рубеж)
•Антон Беляев — «Лететь» (Лед)
•Би-2 — «Ля-ля тополя» (О чем говорят мужчины. Продолжение)
17. Лучший актер года
•Павел Прилучный
•Милош Бикович
•Александр Ревва
•Владимир Яглыч
18. Лучшая актриса Года
•Аглая Тарасова
•Александра Бортич
•Наталья Рудова
•Ирина Старшенбаум
Как и в прошлом году, будет вестись телевизионная съемка премии Fashion People Awards, а вскоре церемонию покажут на телеканале «ЖАРА».
Приобрести билеты можно на сайте Крокус Сити Холл: https://crocus-city-hall.ru/events/ezhegodnaja_premija_fashion_people_awards_2018/
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