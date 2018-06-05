В Москве вручат премию Fashion People Awards 2018

7 июня 2018 года в Vegas City Hall с небывалым размахом пройдет торжественная церемония вручения премии Fashion People Awards. Мероприятие состоится уже в девятый раз и вновь соберет самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.

В этом году награда будет вручена в 18 основных номинациях. Кроме того, на правах генерального партнера премии элитный загородный клуб «М1» учредил отдельную номинацию, победитель которой получит специальный приз. Ценные подарки от «М1» ждут также и всех остальных лауреатов FashionPeople Awards.

Премия Fashion People Awards призвана привлечь внимание к самым модным, талантливым, красивым и успешным людям. Лучшие из лучших станут обладателями наград, объективно подтверждающихих статус настоящих fashionista. Организатором является агентство Soroka production, которое уверенно занимает одну из лидирующих позиций в индустрии праздников класса люкс. Команда Артема Сорокина успешно реализует в столице фантастически смелые идеи и лучшие мировые тренды в сфере светских мероприятий, каждый раз впечатляя искушенную звездную публику.

Номинанты церемонии Fashion People Awards 2018

1. Открытие года

•Сюзанна и Мальбэк

•Мари Краймбрери

•FEDUK

•Артем Пивоваров

2. Стиль Года

•Ольга Бузова

•Нюша

•Елка

•Анна Седокова

3.Fashion песня

•Элджей и FEDUK « Розовое вино»

•Филипп Киркоров «Цвет настроения синий»

•Дима Билан «Держи»

•LOBODA « Случайная»

7.Fashion певица

•Слава

•Ани Лорак

•Вера Брежнева

•Полина Гагарина

8.Fashion певец

•Макс Барских

•EMIN

•Дима Билан

•Александр Панайотов

9.Fashion группа

•A’studio

•Градусы

•ARTIK &ASTI

•MBAND

10.Fashion концертное шоу года

•Ани Лорак «DIVA»

•Сергей Лазарев «N-шоу»

•Николай Басков « ИГРА»

•EMIN «EMIN live at Crocus City Hall, дуэтныйконцерт»

11.Fashion Хип Хоп •L’One •Jah Khalib

12.Fashion видео

•Ани Лорак «Новый Бывший»

•LOBODA « Парень»

•Аня Седокова « Не твоя Вина»

•Макс Барских «Моя Любовь»

13.Fashion Дуэт

•Глюк’Oza / Artik&Asti «Пахну лишь тобой»

•Градусы / Кравц «Выходи из меня»

14.Fashion Рок •Диана Арбенина и Ночные Снайперы

•Наргиз

•БИ-2 •Звери

15. Альбом Года

•EMIN «Прости, моя любовь»

•LOBODA «H2LO»

•Сергей Лазарев « В эпицентре»

•Дима Билан «Эгоист»

16. Саундтрек года

•LOBODA — «Лети» (Гоголь. Вий)

•Леонид Агутин — «Две минуты жизни» (Рубеж)

•Антон Беляев — «Лететь» (Лед)

•Би-2 — «Ля-ля тополя» (О чем говорят мужчины. Продолжение)

17. Лучший актер года

•Павел Прилучный

•Милош Бикович

•Александр Ревва

•Владимир Яглыч

18. Лучшая актриса Года

•Аглая Тарасова

•Александра Бортич

•Наталья Рудова

•Ирина Старшенбаум

Как и в прошлом году, будет вестись телевизионная съемка премии Fashion People Awards, а вскоре церемонию покажут на телеканале «ЖАРА».

Приобрести билеты можно на сайте Крокус Сити Холл: https://crocus-city-hall.ru/events/ezhegodnaja_premija_fashion_people_awards_2018/