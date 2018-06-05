«Сделана из ртути». Как четвертая дочь Николая II «ожила» после расстрела

«Какое разочарование! 4-я девочка!»

В июне 1901 года царская семья пребывала в приятном возбуждении — императрица Александра Федоровна находилась в интересном положении и со дня на день должна была родить. Все ждали появления на свет наследника, который мог бы в будущем унаследовать после Николая II престол. К тому моменту императрица уже подарила супругу трех прекрасных дочерей, красотой и прилежностью которых восхищались все Романовы. О том, что скоро у четы будет сын, заявил даже Низье Антельм Филипп. Француз, известный как самый сильный маг-медиум и спирит XX века, был советником Николая II и пользовался большим уважением со стороны императрицы. После его предсказаний ни у кого не оставалось сомнений, что в семье грядет большая радость. 5 июня ночью у Александры Федоровны начались схватки, а в 6 утра она родила … дочь.

«Какое разочарование! 4-я девочка! Мама мне телеграфировала о том же и пишет: «Аликс опять родила дочь!» — не скрывала эмоций сестра императора, великая княгиня Ксения.

Сам же Николай II был более сдержан. В своем дневнике он оставил запись: «Всё свершилось при отличных условиях скоро и, слава Богу, без осложнений. Благодаря тому, что всё началось и кончилось, пока все ещё спали, у нас обоих было чувство спокойствия и уединения. К счастью, Аликс чувствует себя хорошо. Малышка весит 11½ фунта и рост имеет в 55 см».

Новорожденную назвали Анастасией. Мастер Филипп, поспешил с новым предсказанием и заявил, что девочку ждет «удивительная жизнь и особая судьба». Насколько он был прав, вскоре показало время.

«Кубышка Настаська»

Девочка росла настоящим «солнечным лучиком» в своей семье. Пьер Жильяр , преподававший царским детям французский язык, вспоминал, что Анастасия Николаевна была «большая шалунья и не без лукавства».

«Она во всем быстро схватывала смешные стороны; против ее выпадов трудно было бороться. Она была баловница — недостаток, от которого она исправилась с годами. Она была так весела и так умела разогнать морщины у всякого, кто был не в духе, что некоторые из окружающих стали, вспоминая прозвище, данное ее матери при английском дворе, звать ее «Sunshine» — «Солнечный луч», — позже писал он в своих мемуарах.

Говоря о ее способностях, он отмечал, что малышка была при этом очень ленивой «как это бывает иногда с очень способными детьми», хотя при этом обладала прекрасным произношением французского языка и кроме того разыгрывала маленькие театральные сцены с настоящим талантом. Сохранились воспоминания, что маленькая непоседа терпеть не могла грамматику, писала с ужасающими ошибками, а арифметику с детской непосредственностью именовала не иначе как «свинством».

Придерживаясь строгого распорядка дня и дисциплине, маленькая Анастасия смогла, тем не менее, сохранить тягу к проказам. Если в официальной речи её называли с малых лет по имени и отчеству, то дома звали «маленькой», «Настаськой» или «кубышкой». Еще близкие именовали ее «швыбзиком» — за подвижность и постоянные шалости. Как-то, когда девочке было 3-4 года, на званом приёме в Кронштадте она залезла под стол и стала щипать присутствующих гостей за ноги. Позже, когда отец устроил ей строгий выговор, Настя призналась, что просто изображала собаку.

Приближенная к императрице Анна Вырубова вспоминала, что «Анастасия была словно сделана из ртути, а не из плоти и крови».

«Мой любимый, единственный друг»

В июле 1904-го у Николая II и его жены родился долгожданный сын — Алексей. Мальчик, о котором так долго мечтали Романовы, унаследовал по линии матери гемофилию. Его недуг держался в тайне, и императрица Александра Федоровна искала все возможные способы помочь сыну, в том числе и эзотерические. Так при дворе появился «старец» Григорий Распутин , который был представлен Александре Фёдоровне в ноябре 1905 года. Необычный гость моментально завоевал доверие императрицы и ее детей, что породило в народе множество слухов.

Настоящий скандал разразился после заявлений гувернантки Софьи Тютчевой, шокированной тем, что Распутин имел неограниченный доступ в детские спальни. Она сообщила об этом царю, который принял соответствующие меры. Чтобы погасить сплетни, император вынужден был временно удалить Распутина из дворца, и тот отправился в паломничество по святым местам. Несмотря на это, общение «старца» с императорской семьей продолжалось.

О том, что дети полностью доверяли «святому», говорят сохранившиеся их письма.

Так в одном из них Анастасия писала: «Мой любимый, драгоценный, единственный друг. Как мне хочется встретиться с вами снова. Сегодня я видела вас во сне. Я всегда узнаю у мама́, когда вы посетите нас в следующий раз. Я всегда помню о вас, мой дорогой друг, потому что вы всегда были добры ко мне. Я давно не видела вас, но каждый вечер вспоминала вас непременно. Я желаю вам всего самого лучшего. Мама обещает, что когда вы приедете снова, мы обязательно встретимся у Ани. Эта мысль переполняет меня радостью».

Таинственная Анастасия Чайковская

В декабре 1916-го Распутин был жестоко убит. А в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в в Екатеринбурге в «Доме особого назначения» — особняке Ипатьева — погибла и царская семья. Николай II, Александра Фёдоровна, их дети и прислуга были расстреляны. В истории с великой княжной Анастасией начался новый виток. В Европе периодически стали появляться дамы, заявляющие, что они являются младшей дочерью последнего императора, которая удалось чудом спастись.

Всего история помнит больше 30 самозванок, выдававших себя за четвертую, дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Самой известной среди авантюристок-«принцесс» стала Анна Андерсон , известная как Анастасия Чайковская. Впервые о ней заговорили в 1920-м году.

История началась с того, что в Берлине полицейский зимой спас молодую женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. Спасенная незнакомка была доставлена в психиатрическую клинику, где при осмотре нашли шрамы от огнестрельных ранений. Молодая особа понимала русскую речь, но отказывалась называть свое имя, да и вообще старалась не вступать в разговоры. В то время за рубежом ходил слухи, что одна из дочерей Николая II могла уцелеть при расстреле. Как-то читаю заметку об этом, одна из пациенток, страдающая манией преследования, увидела поразительное сходство между снимком Анастасии и внешностью ее соседки по клинике. Анна не стала отрицать эту версию. Так на исторической арене появилась Анастасия Чайковская.

Позже Анна утверждала, что солдат по фамилии Чайковский сумел вытащить её раненой из подвала дома Ипатьева после того как увидел, что она ещё жива. С годами рассказ о чудесном спасении все обрастал подробностями, некоторые факты ее жизни постоянно менялись и были полны нестыковок.

Анна Андерсон перебралась в США в 1928 году и стала активно бороться за признание себя Анастасией. Однако Романовы к тому времени уже имели представление, что имеют дело с самозванкой. Они выпустили «Романовскую декларацию», в которой оставшиеся в живых члены русского императорского дома решительно открещивались от родства с ней.

Одну из ярких характеристик Анны оставил Пьер Жильяр, сумевший уехать из Екатеринбурга до расстрела царской семьи.

Позже в своей книге он писал: «За исключением цвета глаз мы не смогли обнаружить ничего такого, что заставило бы нас полагать, что перед нами великая княжна Анастасия. Все, известное самозванке об укладе жизни императорской семьи, она могла прочитать в мемуарах или увидеть на фотографиях. Она просто вульгарная авантюристка и хорошая актриса».

Праправнук императора Николая I князь Дмитрий Романов однажды сказал: «Самозваных Анастасий на моей памяти было от 12 до 19. В условиях послевоенной депрессии многие сходили с ума. Мы, Романовы, были бы счастливы, если бы Анастасия, даже в лице этой самой Анны Андерсон, оказалась жива. Но, увы, это была не она».

В конце жизни Анна Андерсон вновь оказалась в психиатрической клинике в американском штате Вирджиния. 12 февраля 1984 года она умерла от воспаления легких. ДНК-экспертиза, проведенная позже, подтвердила, что Анна не имеет никакого отношения к династии Романовых.