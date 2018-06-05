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Как вести дневник питания
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Как вести дневник питания 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Проверенный годами трюк всех диетологов: если вы хотите похудеть — обязательно записывайте все, что съедаете за день. Не верите? Попробуйте поэкспериментировать хотя бы неделю — и вы сразу убедитесь: это действительно работает. Мы ведь иногда и правда не отдаём себе отчёта в том, насколько много пищи потребляем (готовы поспорить, пара десятков лишних калорий для вас точно станут открытием!). Главное в непростом деле ведения такого дневника — соблюдать ряд простых правил.
Не пытайтесь себя обмануть — от того, что вы не запишете в дневник съеденный эклер, пострадаете только вы сами. Будьте максимально честны: накосячили — признавайтесь!
Записывайте не только названия продуктов, но и их калорийность (приложения вроде FatSecret вам в помощь!).
Важно отметить и наименование продукта, и его количество. Помните: даже от слишком большой порции зеленого салата можно поправиться!
Не забудьте о времени! Особенно аккуратно с последним приемом пищи — пусть он каждый день сдвигается на все более раннее время.
Раз в неделю тщательно анализируйте свой дневник и обязательно расписывайте план на ближайшие дни. Меньше есть, сократить объём порций, прекратить ужинать после 19:00 — цели должны быть максимально конкретными (а главное — реалистичными).
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