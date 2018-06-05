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Первый канал забраковал курганскую тушенку
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Первый канал забраковал курганскую тушенку 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Первом канале вышел очередной выпуск «Контрольной закупки». На этот раз передачу посвятили тушеной говядине. В числе конкурсантов оказалась продукция курганского мясокомбината «Стандарт».
В отборочном туре судьями были обычные покупатели супермаркета.
«Это удивительно сочное, натуральное мясо. Оно легко жуется, легко глотается. Рекомендую его не просто для дачи, а даже дома», — восхитилась участница программы, попробовавшая говядину из Зауралья.
На этапе народного голосования курганская продукция была признана лидером. Мясо, произведенное на местном комбинате, понравилось жюри больше других образцов.
Однако в финал конкурсант из Кургана не попал, его забраковали во время лабораторной проверки. Эксперты обнаружили в тушенке куриное мясо, не заявленное на этикетке. В испытательном центре решили, что таким образом зауральская фирма решила сэкономить. Кроме того, выяснилось, что тушенка не соответствует стандарту по внешнему виду: присутствуют кусочки весом менее 30 грамм, которые распадаются при извлечении из банки.
Таким образом, говядина от мясокомбината «Стандарт» получила высокие оценки за вкус, однако проверку на качество не выдержала.
Фото: pixabay.com
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