Первый канал забраковал курганскую тушенку

На Первом канале вышел очередной выпуск «Контрольной закупки». На этот раз передачу посвятили тушеной говядине. В числе конкурсантов оказалась продукция курганского мясокомбината «Стандарт».

В отборочном туре судьями были обычные покупатели супермаркета.

«Это удивительно сочное, натуральное мясо. Оно легко жуется, легко глотается. Рекомендую его не просто для дачи, а даже дома», — восхитилась участница программы, попробовавшая говядину из Зауралья.

На этапе народного голосования курганская продукция была признана лидером. Мясо, произведенное на местном комбинате, понравилось жюри больше других образцов.

Однако в финал конкурсант из Кургана не попал, его забраковали во время лабораторной проверки. Эксперты обнаружили в тушенке куриное мясо, не заявленное на этикетке. В испытательном центре решили, что таким образом зауральская фирма решила сэкономить. Кроме того, выяснилось, что тушенка не соответствует стандарту по внешнему виду: присутствуют кусочки весом менее 30 грамм, которые распадаются при извлечении из банки.

Таким образом, говядина от мясокомбината «Стандарт» получила высокие оценки за вкус, однако проверку на качество не выдержала.

Фото: pixabay.com