«Потянет» ли Резо новую пассию: роскошная жизнь и богатые мужья Надежды Оболенцевой

«Бескомпромиссный люкс» Надежда Оболенцева родилась летом 1983 года в семье дипломатических работников. «По папиной линии я москвичка в четвертом поколении, а по женской у нас в роду есть корни из Ташкента», — говорит сама it-girl о своем происхождении. И добавляет, что благодаря родителям никогда не испытывала нужды. В детстве Оболенцева жила с отцом и матерью в Москве: из Европы девочке привозили наряды, из Ташкента — ящики фруктов. После пятилетия Нади семья переехала в Америку, где наследницу знакомили с культурой, природой и достопримечательностями страны. Переходный возраст Надежда переживала уже в родном городе, в Москве: подростком она слушала рок, тусовалась с друзьями на Арбате и со скандалами доказывала родителям, что ей не нужен личный водитель.

«В чувство» девушку привели увлечение театром, привитое мамой, и учеба в МГУ — Надежда окончила журфак и факультет искусствоведения. Стала автором в глянцевом журнале, блогером и основательницей закрытого интеллектуального клуба «418». А также подругой Светланы Бондарчук и светской львицей, с именем которой часто соседствуют названия мировых брендов, дорогие курорты и прочие атрибуты роскоши. «Большая поклонница Chanel , клиентка, которой Доменико Дольче лично отправляет подарки к Новому году, никакого порицания у широкой общественности не вызывает. Даже если в кадр попадают черная икра, частный самолет и другие признаки бескомпромиссного люкса. Надя существует в предложенных обстоятельствах совершенно естественно», — так об Оболенцевой высказываются гламурные издания. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1653600927771250394_42646483"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6671875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6671875)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); С милым рай в Голливуде Первые серьезные отношения брюнетки пришлись на студенческие годы: в Надежду влюбился титулованный фигурист Антон Сихарулидзе . Молодые люди планировали пожениться летом 2008-го, после получения девушкой диплома. Но пара неожиданно превратилась в трио, а Надежда из будущей жены — в сбежавшую невесту. Со спортсменом светская львица порвала ради бизнесмена Дениса Михайлова

Став супругой миллионера, Оболенцева обитала в «стеклянном замке» мужчины в Верхнем Голливуде. В небесной резиденции снимали фильмы с Джулианной Мур и рекламу Giorgio Armani, а по соседству жили Мадонна и Илья Лагутенко . Михайлов покорил брюнетку красивыми ухаживаниями: мог снять рубашку и протереть мокрый после дождя стул в кафе, чтобы любимая не испортила платье, или заполнить комнату Надежды миллионом — выражаясь не фигурально, а конкретно — алых роз. Но нескончаемые букеты, произведения современного искусства и другие подарки, на которые не скупился бизнесмен, Оболенцеву рядом не удержали. «Думаю, это моя самая большая ошибка в жизни», — высказывалась позже о своем первом браки светская дама. Светские хроникеры — о Надежде Оболенцевой: «Понятно, что она живет в режиме „роскошь — норма жизни“, и странно было спрашивать, не оказался ли муж шокирован уровнем ее потребностей». Свадьба года — 2014 С топ-менеджером «Нефтегазиндустрии» Айратом Исхаковым девушка познакомилась за 11 лет до свадьбы, но при первой встрече (да и многих последующих) спутника жизни в олигархе не разглядела. Исхаков же терпеливо дожидался расположения жгучей брюнетки, наблюдая за ее любовными взлетами и падениями. И добился своего: в 2014-м Надежда стала его женой. «В какой-то момент все очень быстро случилось. Наверное, я доросла до осознанной необходимости уважать мужа, дружить с ним и быть абсолютно в нем уверенной. Ему нравится баловать и удивлять меня», — говорила о втором супруге Оболенцева.

Свадьба светской львицы и олигарха стала самым обсуждаемым событием лета 2014 года, да и позже о пышном торжестве продолжали говорить. И было чему удивиться:

Влюбленные обменялись клятвами в любви и верности на берегу итальянского озера Комо, куда прибыли сто тридцать гостей. Невеста выбрала два платья D&G и белый сарафан с вишневым узором от Alexander Terekhov. Торт, украшенный сотнями цветных роз, доставили из миланской кондитерской. Кольца с бриллиантами бренда Graff изготовили по индивидуальному эскизу (стоимость ювелирных украшений оценивается в 1 млн евро). На торжестве выступали Иван Ургант , Эрос Рамаззотти, Робби Уильямс Сергей Шнуров , группы «Мумий Тролль» и «Звери».

Надежда Оболенцева с отцом. Фото: социальные сети

Вид на озеро Комо. Фото: социальные сети

Надежда Оболенцева и Эрос Рамазотти. Фото: социальные сети

Свадебный торт Оболенцевой и Исхакова. Фото: социальные сети

Надежда Оболенцева. Фото: социальные сети

Оформление свадьбы. Фото: социальные сети

Надежда Оболенцева с мужем и гостями свадьбы. Фото: социальные сети

Галина Юдашкина на свадьбе Оболенцевой. Фото: социальные сети

Надежда Оболенцева. Фото: социальные сети

Но и этот союз роскоши и красоты продержался недолго — супруги расстались в 2017-м. «Развелись просто потому, что развелись», — так в светской тусовке объясняли случившееся. Возможно, Исхаков, мечтающий о классической семье и детях, не сумел посадить дома супругу, живущую светскими раутами, кинопремьерами и встречами с интеллигенцией. А был ли Роман ? Летом 2017-го произошло еще одно громкое расставание: Роман Абрамович и Даша Жукова распрощались после 10 лет совместной жизни. В число потенциальных кандидаток на сердце олигарха тут же записали Надежду Оболенцеву — якобы девушка во всю принимает ухаживания мужчины и уже отдыхает вместе с ним на яхте.

Разговоры оказались лишь слухами. На этот раз Оболенцева выбрала не миллионера-бизнесмена, а человека творческого — режиссера Резо Гигинеишвили . Реваз Давидович в списке Forbes значится, занимая 17 строчку в рейтинге коммерчески успешных режиссеров, но виллой на Голливудских холмах не владеет и суммами с обилием нулей не распоряжается. Впрочем, финансовое положение избранника Надежду не беспокоит: на днях влюбленные впервые вышли в свет на фестивале «Кинотавр» и выглядели вполне довольными друг другом и своим новым статусом пары.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1738708413397242655_42646483"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.778125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.778125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); По материалам: www.eg.ru, www.tatler.ru