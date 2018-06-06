ИКЕА начала принимать у новосибирцев старое бельё

новосибирском магазине ИКЕА начали принимать старое постельное бельё — его отправят на переработку и благотворительность.

«Со вчерашнего дня мы принимаем бельё постельное. 15% скидка для тех, кто принесёт любое постельное бельё, которое у него есть», — рассказали корреспонденту НГС в магазине «ИКЕА Новосибирск».

Предполагается, что скидки будут предоставлять до конца лета, а действовать они будут до конца сентября.

Первое бельё уже стали приносить в магазин, его принимают в отделе «ИКЕА Cервис» — там же сразу выдают купон на скидку. Для получения купона достаточно одного комплекта белья.

Акция началась в магазинах ИКЕА по всей стране — бельё будет собирать благотворительный фонд, а затем отдавать его либо на переработку, либо малоимущим семьям. «По практике московского магазина — у нас был пилотный проект — около 30% постельного белья удаётся собрать людям нуждающимся и около 70% пустить на переработку», — добавили в новосибирской ИКЕА.

Сбором старых вещей в Новосибирске также занимается благотворительный магазин Gusto — в двух ТЦ — «Галерее Новосибирск» и «Ройял парк» для этого стоят специальный ящики. Кроме того, в конце февраля в городе появились «Добробоксы» для ненужных вещей — их установил Центр осознанного потребления.