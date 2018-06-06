Ещё
ИКЕА начала принимать у новосибирцев старое бельё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ИКЕА начала принимать у новосибирцев старое бельё 

ngs.ru 58 минут назад
Фото: ngs.ru
В новосибирском магазине ИКЕА начали принимать старое постельное бельё — его отправят на переработку и благотворительность.
«Со вчерашнего дня мы принимаем бельё постельное. 15% скидка для тех, кто принесёт любое постельное бельё, которое у него есть», — рассказали корреспонденту НГС в магазине «ИКЕА Новосибирск».
Предполагается, что скидки будут предоставлять до конца лета, а действовать они будут до конца сентября.
Первое бельё уже стали приносить в магазин, его принимают в отделе «ИКЕА Cервис» — там же сразу выдают купон на скидку. Для получения купона достаточно одного комплекта белья.
Акция началась в магазинах ИКЕА по всей стране — бельё будет собирать благотворительный фонд, а затем отдавать его либо на переработку, либо малоимущим семьям. «По практике московского магазина — у нас был пилотный проект — около 30% постельного белья удаётся собрать людям нуждающимся и около 70% пустить на переработку», — добавили в новосибирской ИКЕА.
Сбором старых вещей в Новосибирске также занимается благотворительный магазин Gusto — в двух ТЦ — «Галерее Новосибирск» и «Ройял парк» для этого стоят специальный ящики. Кроме того, в конце февраля в городе появились «Добробоксы» для ненужных вещей — их установил Центр осознанного потребления.
ngs.ru: последние новости
Новосибирский зоопарк показал маленького орангутана со сложной судьбой Две девушки из Новосибирска пробились в лидеры рейтинга самых сексуальных россиянок Добро с кувалдами: медик и учительница разгромили комнату
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики21
Королева вовремя сменила партнера
Самого сильного в мире человека травят в Сети
Звезды, потерявшие всякий стыд5
Танец беременной Лободы возмутил Сеть4
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение