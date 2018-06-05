Магазины ИКЕА в РФ начали прием постельного белья для переработки

МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Магазины ИКЕА в России в День эколога начали прием ненужного постельного белья для последующей переработки и повторного использования, сообщает компания. Это первая подобная инициатива среди российских торговых сетей.

"Компания ИКЕА запускает сервис по приему постельного белья для повторного использования и в переработку в своих магазинах по всей России. С 5 июня покупатели смогут сдать ненужное постельное белье в любом магазине в России", — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, сдать белье можно в отделе сервиса, принимаются наволочки, простыни и пододеяльники любых производителей, цветов, размеров, изготовленные из любых материалов. При этом каждый покупатель получает купон на скидку 15% для покупки нового белья.

"Сдавая ненужный текстиль в переработку, покупатели помогают экономить природные ресурсы. Для изготовления обтирочных изделий часто используют новые ткани: если дать ненужным наволочкам и простыням вторую жизнь, это сбережет литры воды, потраченной на выращивание хлопка. Кроме того, этот шаг поможет уменьшить количество мусора, попадающего на свалки", — отметили в компании.

Партнером стал благотворительный фонд «Второе дыхание», который оказывает помощь людям в сложной жизненной ситуации. Сотрудники и подопечные фонда занимаются сортировкой белья: текстиль делят на разные группы в зависимости от цвета, материала и размера. Затем белье в хорошем состоянии проходит очистку и передается нуждающимся семьям, а непригодное для дальнейшей службы идет на изготовление обтирочной ветоши. Она востребована на заводах, в типографиях, лабораториях и автосервисах.