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Дочь первой леди Франции высказалась о романе матери с Эммануэлем Макроном
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Дочь первой леди Франции высказалась о романе матери с Эммануэлем Макроном 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
До того, как выйти замуж за будущего президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron), Бриджит Тронье (Brigitte Trogneux) состояла в браке с финансовым воротилой по фамилии Озьер (Auzière). В этом союзе она подарила мужу троих детей — сына Себастьяна и двух дочерей — Лорен и Тиффани.
На днях бельгийское телевидение показало фильм, где было рассказано об отношениях пары. Журналистам удалось взять небольшое интервью у младшей дочери первой леди Франции — 34-летней Тиффани (Tiffany), которая младше нынешнего мужа своей матери всего на 6 лет.
Тиффани узнала, что ее мать закрутила роман со своим бывшим учеником уже тогда, когда училась в старших классах. Она призналась, что, узнав об этих отношениях, у нее не возникло ни капли сомнений, что это не просто любовная интрижка. Макрон доказывал это своими поступками.
Девушка отметила, что, когда влюбленные были вместе, то кажется, что кроме них в мире больше ничего не существует. Тиффани призналась, что если бы еq предложили дать свою формулировку слову «любовь», то она бы рассказала об отношениях своей мамы с Эммануэлем.
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Тронье оформила развод с мужем зимой 2006 года, а уже в следующем году пошла под венец с Макроном. Тиффани поделилась своими воспоминаниями о том времени. Она отметила, что ее родители делали все не спеша и постепенно. Они давали почувствовать своим детям, что несмотря на разлад в их отношениях, те остаются для них главным, пишет издание Hello.
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