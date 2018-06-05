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Заключенным волгоградской колонии отсроят комфортное жилье для закконных отпусков
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Заключенным волгоградской колонии отсроят комфортное жилье для закконных отпусков 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Управление федеральной службы исполнения наказаний остроит для заключенных, отбывающих сроки в исправительной колонии № 19, комфортое жилье. Сделать это УФСИН по Волгоградской области через суд заставила прокуратура. Проверка показала, что заключенным до этого дня приходилось проводить отпуска без должного комфорта.
— Во всех исправительных колониях должны быть специальные благоустроенные помещения с набором комнат — прихожей, жилой комнатой, кухней, душевой и санузлом, мебелью и оборудованием, — рассказала V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — В исправительной колонии № 19 ничего это не было.
Заключенные расположенной в Суровикинском районе колонии производят текстильные изделия, делают мебель, тротуарную плитку и бетонные блоки. После ударного труда, говорят в прокуратуре области, заключенные должны хотя бы раз в год отдыхать в комфортных условиях.
— Решением Суровикинского суда удовлетворен иск Волгоградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях о возложении на ИК-19 обязанности оборудовать помещение для проведения осужденными отпусков, — сообщают в прокуратуре региона. — Этим же решением региональное УФСИН России обязано обеспечить достаточное финансирование.
Из-за отсутствия комфортного жилья в исправительной колонии нарушались права 320 работающих заключенных.
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