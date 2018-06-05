Зоозащитники жалуются на тюменцев, выбрасывающих беременных кошек и котят: почему так происходит и как помочь

Неравнодушные тюменцы бьют тревогу из-за участившихся случаев, когда окотившихся кошек вместе с котятами выбрасывают на улицу или в подъезд. «Кошка родила прямо в подъезде», «Котята могут завтра уже замерзнуть», «Помогите пристроить» — это только небольшой пример объявлений, которыми переполнены местные группы.

Есть и на удивление жестокие случаи: котят выбрасывают в пакетах в мусорные баки. Информация про очередное такое происшествие появилась в Instagram тюменки накануне, 4 июня.

О том, из-за чего так происходит, как можно помочь, почему специалисты настаивают на стерилизации домашних животных и где можно присмотреть себе котенка — смотрите ниже.

Сейчас всем брошенным животным ищут хозяев.

— Вислоухая кошечка окотилась в подъезде. Но там им не рады, как обычно бывает, поэтому ищем дом ей и ее котятам. Помогите кошке, она молодая, домашняя, очень общительная, — указано в объявлении.

Чтобы помочь этим животным, приютить кошку или котят, звоните по номеру: 8-922-045-73-76 (Светлана).

Эта кошка — настоящая мама. Она, несмотря на ситуацию, выхаживает своих котят и защищает их А вот — еще одна кошка, которую оставили в подъезде с котятами. К счастью, с помощью неравнодушных горожан ей и котятам нашли дом.

Кошке оставили хлеб и молоко. Бедолаге пришлось несладко: помимо того, что она осталась без дома, она защищала о охраняла своих детей

Неутешительная статистика: беременных животных и котят выбрасывают часто

Волонтеры, тем не менее, не удивлены. По словам зоозащитников, кошек с котятами выбрасывают на улицу круглогодично.

— Несколько раз в месяц к нам в клинику обращаются с просьбой помочь пристроить кошку с котятами или самих котят. Но в этом помочь не можем. Людям приходится самостоятельно искать дом животным, — рассказывает ветврач Дарья Сухова

Те животные, которых оставляют на улице, в большинстве случаев гибнут. Кто-то становится жертвой человеческой жестокости. Другие умирают от холода и мороза с наступлением осени.

Вслед за весенней волной брошенных котят, говорят активисты, наступит осенний отказ от животных. Каждую осень на дачах «забывают» как беспородных, так и породистых животных.

— Часто выбрасывают домашних животных: беременных кошек или тех, кто только родил. Для животного это и так большой стресс. А их еще и выкидывают без еды и воды в подъезд. Кошке приходится заботиться о котятах и самостоятельно искать себе еду. Надо ли говорить, что домашний питомец к этому не приучен? — говорит другой тюменский волонтер.

Тюменская зоозащитница рассказывает, что с такой наглой ситуацией, когда вместе с новорожденными животными выбросили и кошку, столкнулась впервые.

— Люди так проучить хотят животное что ли? Не понимаю… Неужели проще вот так издеваться над ними, нежели стерилизовать? — пишет тюменка. — Узнать про брошенных животных очень легко, потому что их сейчас очень много. Недавно коту дом искали — он на улице повстречался. А до этого кошечке маленькой дом нашли. Она в подъезде сидела, плакала. Объявления такого рода как «Хозяин, найдись!» почему-то не помогают. Видимо, если выкидывают, то уже точно осознают, что делают. С чем связано? Думаю, с безответственностью людей. Мы, к сожалению, живем в обществе потребления, где верные и преданные животные оказываются лишь игрушкой в чьих-то руках.

Почему животные оказываются на улице

— Таких бросаемых животных несколько десятков каждый день. С чем связано? С тем, что в нашей стране отсутствует закон, регулирующий обращение с домашними животными, вводящий ответственность для владельцев, ограничивающий размножение, стимулирующий стерилизацию. В стране отсутствует закон об обязательной регистрации и чипировании домашних животных. Общественные активисты требуют его уже 18 лет, депутаты Госдумы делали уже кто знает какой вариант закона, но каждый раз из него убирали регистрацию, без которой он бесполезен. И даже без регистрации этот закон все равно так и не приняли. Животных выбрасывают, свободно выгуливают, травят, убивают, размножают ненужных и никто из людей за это не отвечает, — говорит о проблеме Анна Москвина, руководитель приюта «Лучший друг».

Еще одна проблема — отказ от стерилизации. По мнению ветврчачей и зоозащитников, это бы хоть и не полностью, но помогло решить проблему появления бездомных животных.

— Стерилизация кошки в Тюмени стоит 1,5–3 тысячи рублей. Она бы значительно помогла решить проблему, — продолжает ветврач.

Как помочь

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то нужно быть готовым к тому, что рассчитывать придется только на себя. Пункты передержки в городе чаще всего заполнены.

Только в местной группе помощи «Живи» пристраивают более 130 кошек и котят. Еще порядка 50 животных — на карантине. Нет места и в приюте «Лучший друг». Всего тут живет 30 кошек. Каждый из них ждет своего хозяева. Но дожидаются немногие.

— Передержка — это всегда ты сам. Можно обратиться в группы помощи бездомным животным, конечно. Но они сами всегда передержку ищут. У них тоже ресурсы не бесконечные. Там в группах участвуют такие же люди, как и мы с вами, которые так же работают, семью имеют, но им просто не безразлична судьба животных. Мое мнение такое, если животное «пришло» к тебе, то, конечно, это в первую очередь твоя ответственность. В этой ситуации и друзья тебе в помощь, и группы с волонтерами и родственники. Но в первую очередь нужно тревогу забить тебе. Потому что другой человек также может мимо пройти, — говорит тюменка, которая помогает приютить бездомных животных.

Можно обратиться в пункт временного содержания животных «Леспархоз». Согласно нормативам, специалисты должны выехать на место и отловить животное, если оно неагрессивное, в течение восьми дней. Сейчас на Кедровке находятся 24 кошки.

— Их отлавливают, обрабатывают от паразитов, делают прививки, стерилизуют либо кастрируют и отпускают в их среду обитания — таков алгоритм. В нашем пункте есть 34 клетки, 30 из которых — для одного животного (размер вольера 100 на 50 сантиметров) и еще две клетки — для группового содержания кошек. Если кошек не много, то эти вольеры используем для выгула. Есть клетки и для кошек с котятами, такие животные тоже к нам попадают, — рассказал Дмитрий Дубровин , замдиректора МКУ «Лесхозпарк». — Большое спасибо горожанам и волонтерам групп и фондов, которые помогают искать дом животным либо забирают их себе. В последние полтора года мы гораздо реже выпускаем кошек на улицу: зачастую их забирают. К примеру, в мае мы отловили 47 кошек. 27 из них попали к хозяевам, 12 — отправлены снова на улицу. Если говорить про пристройство кошек, то практически всегда это новые хозяева. Старые находятся крайне редко.

Еще один действенный способ помочь: найти себе питомца их тех, кто оказался на улице. Многие стремятся взять породистого друга, и даже это не проблема. Среди потерявшихся и брошенных животных есть как беспородные, так и породистые ребята.

Помимо указанных выше объявлений, присмотреть себе друга можно вот в этом альбоме и здесь. А тут есть кошки, коты и котята. Все животные привиты и стерилизованы.

А это — список тех, кто сейчас находится на передержке в «Леспаркхозе». Здесь можно выбрать нового друга либо найти того, кто потерялся.