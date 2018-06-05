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Жужа охмурила сына «короля госзакупок»
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Жужа охмурила сына «короля госзакупок» 

News.ru 1 час назад
Сын российского миллиардера так называемого «короля госзакупок» Валерия Маркелова — 23-летний Артём, профессионально занимающий гонками, продолжает перебирать звёзд «Дома-2». Расставшись три года назад с Алёной Водонаевой он попал под чары 30-летней Кати Жужы (настоящая фамилия Сюсюренко).
Пара старается не афишировать своих отношений, однако вездесущие папарацци поймали влюблённых в престижном районе города Марбелья в Испании. Источники близкие к паре заявляют, что Жужа и Маркелов познакомились полгода назад и буквально сразу начали встречаться.
В свою очередь хейтеры Жужы утверждают, что бывшая ведущая «Дома-2» таким образом пытается спастись от финансовой нужды. Ранее сообщалось, что с телестройки она была вынуждена уйти из-за ссоры с Ксенией Бородиной, с которой дружила на протяжении многих лет. После Бородина сама не раз подтверждала эти предположения, заявляя о непорядочности Кати.
Звезда «Дома-2» уточняла, что помогала Жуже обеспечивать не только себя, но и её маленькую дочь.
Хлебная работа ведущей на Сейшельских островах была дружеским жестом, который Жужа перечеркнула, сливая таблоидам подробности личной жизни Бородиной, передаёт Super.ru.
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