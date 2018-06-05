Жужа охмурила сына «короля госзакупок»

Сын российского миллиардера так называемого «короля госзакупок» Валерия Маркелова — 23-летний Артём, профессионально занимающий гонками, продолжает перебирать звёзд «Дома-2». Расставшись три года назад с Алёной Водонаевой он попал под чары 30-летней Кати Жужы (настоящая фамилия Сюсюренко).

Пара старается не афишировать своих отношений, однако вездесущие папарацци поймали влюблённых в престижном районе города Марбелья в Испании. Источники близкие к паре заявляют, что Жужа и Маркелов познакомились полгода назад и буквально сразу начали встречаться.

В свою очередь хейтеры Жужы утверждают, что бывшая ведущая «Дома-2» таким образом пытается спастись от финансовой нужды. Ранее сообщалось, что с телестройки она была вынуждена уйти из-за ссоры с Ксенией Бородиной , с которой дружила на протяжении многих лет. После Бородина сама не раз подтверждала эти предположения, заявляя о непорядочности Кати.

Звезда «Дома-2» уточняла, что помогала Жуже обеспечивать не только себя, но и её маленькую дочь.