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Звезда «Дома-2» «закадрила» сына миллиардера
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Звезда «Дома-2» «закадрила» сына миллиардера 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Катя Жужа нашла нового ухажера. Очередным возлюбленным звезды стал сын миллиардера Валерия Маркелова, гонщик Артем, сообщает издание Утро.ру.
Его отец — Валерий Маркелов — занимается строительством железных дорог и банковским бизнесом. В 2018 году его состояние по данным американского финансово-экономического журнала Forbes оценивалось в 3,6 миллиарда долларов.
Катя Жужа — не первая возлюбленная Артема Маркелова с проекта «Дом-2». Три года назад молодой человек встречался с Аленой Водонаевой. Судя по всему, гонщику нравятся девушки постарше. Нынешняя пассия старше Артема на семь лет. Впрочем разница в возрасте Маркелова не смущает. С Катей он строит отношения уже полгода и даже привез ее с дочерью на семейную виллу в Испанию.
— Когда мы окружаем себя хорошими людьми и добрыми мыслями — жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Сейчас в моей жизни остались единицы людей. А были сотни. То ли я поменялась, то ли люди, которые раньше меня окружали! И сейчас я могу заявить о том, что теперь я по-настоящему счастлива! — написала Жужа в своем Instagram-канале.
Впервые пару увидели вместе 26 марта на праздничном концерте «Девичник Teens Awards 2018».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Instagram наконец-то появится долгожданная функция.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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