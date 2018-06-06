Звезда «Дома-2» «закадрила» сына миллиардера

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Катя Жужа нашла нового ухажера. Очередным возлюбленным звезды стал сын миллиардера Валерия Маркелова, гонщик Артем , сообщает издание Утро.ру

Его отец — Валерий Маркелов — занимается строительством железных дорог и банковским бизнесом. В 2018 году его состояние по данным американского финансово-экономического журнала Forbes оценивалось в 3,6 миллиарда долларов.

Катя Жужа — не первая возлюбленная Артема Маркелова с проекта «Дом-2». Три года назад молодой человек встречался с Аленой Водонаевой. Судя по всему, гонщику нравятся девушки постарше. Нынешняя пассия старше Артема на семь лет. Впрочем разница в возрасте Маркелова не смущает. С Катей он строит отношения уже полгода и даже привез ее с дочерью на семейную виллу в Испанию.

— Когда мы окружаем себя хорошими людьми и добрыми мыслями — жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Сейчас в моей жизни остались единицы людей. А были сотни. То ли я поменялась, то ли люди, которые раньше меня окружали! И сейчас я могу заявить о том, что теперь я по-настоящему счастлива! — написала Жужа в своем Instagram-канале.

Впервые пару увидели вместе 26 марта на праздничном концерте «Девичник Teens Awards 2018».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Instagram наконец-то появится долгожданная функция.