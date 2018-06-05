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Может ли вода разрезать металл
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Может ли вода разрезать металл 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Самая обычная вода способна разрезать толстый лист металла, будто нож масло. Эта техника, само собой, имеет вполне научное происхождение, однако выглядит, будто пришла из научной фантастики.
Впервые применять струю воды в промышленности попробовали еще в 30-х годах прошлого века. Американские и советские инженеры использовали ее для выемки камня и угля. А потом оказалось, что технология резки струей воды как нельзя лучше подходит для авиастроительной и даже аэрокосмической индустрии.
Но только в 1979 году инженеры догадались добавлять в струю воды абразивный песок, что в несколько раз повысило ее режущие свойства. Сегодня технология гидроабразивной резки может поспорить даже с лазером.
По сути, гидроабразивная струя представляет собой идеальный режущий инструмент, которому нет сноса. Такую резку применяют и тогда, когда нужно сохранить исходные свойства обрабатываемого материала — то есть, не допустить ни механического, ни теплового воздействия.
Вода режет металл и камень, справляется даже с железобетоном. Кто знает, может когда-нибудь появится и оружие, основанное на тех же принципах.
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