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В СИЗО под Калининградом эмоции заключенных провери с помощбю рисунков
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В СИЗО под Калининградом эмоции заключенных провери с помощбю рисунков 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области в городе Черняховске, в СИЗО-2, для отряда осужденных хозяйственного обслуживания провели занятие по регулированию эмоционального состояния с помощью рисунков.
Психолог учреждения Екатерина Емуранова дала задание группе — выбрать одну из фигур мандала (выписанные круги на бумаге) и закрасить её по своему усмотрению. Каждый штрих, пояснила специалист, обозначает различное эмоциональное состояние — радость, агрессию, целеустремленность и т.п.
Для работы осужденные выбрали мандалы, побуждающие к хорошему настроению и позитивным эмоциям, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 5 июня 2018 года, в УФСИН России по Калининградской области.
— Необходимо рисовать с любого места и фрагмента, в любых направлениях. В процессе учитывается сила нажатия, цвет и целостность всей фигуры, — пояснила Екатерина в ходе выполнения задания.
Как утверждается, творческое занятие помогло участникам не только проявить свои творческие таланты, но и продемонстрировать свое эмоциональное состояние специалисту психологической лаборатории. В соответствии с результатами в дальнейшем с ними будет проводиться психокоррекционная работа.
Женский форум
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