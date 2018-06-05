В СИЗО под Калининградом эмоции заключенных провери с помощбю рисунков

Мой Калининград. В Калининградской области в городе Черняховске, в СИЗО-2 , для отряда осужденных хозяйственного обслуживания провели занятие по регулированию эмоционального состояния с помощью рисунков.

Психолог учреждения Екатерина Емуранова дала задание группе — выбрать одну из фигур мандала (выписанные круги на бумаге) и закрасить её по своему усмотрению. Каждый штрих, пояснила специалист, обозначает различное эмоциональное состояние — радость, агрессию, целеустремленность и т.п.

Для работы осужденные выбрали мандалы, побуждающие к хорошему настроению и позитивным эмоциям, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 5 июня 2018 года, в УФСИН России по Калининградской области.

— Необходимо рисовать с любого места и фрагмента, в любых направлениях. В процессе учитывается сила нажатия, цвет и целостность всей фигуры, — пояснила Екатерина в ходе выполнения задания.

Как утверждается, творческое занятие помогло участникам не только проявить свои творческие таланты, но и продемонстрировать свое эмоциональное состояние специалисту психологической лаборатории. В соответствии с результатами в дальнейшем с ними будет проводиться психокоррекционная работа.