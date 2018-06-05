Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие на премии CFDA 

Кто: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Эмбер Херд, Лили Олдридж, Нина Добрев, Кайя Гербер, Кортни Кардашьян, Наоми Кэмпбелл и многие другие.
Что: Премия CFDA (CFDA Fashion Awards) — награда, вручаемая Cоветом дизайнеров Америки за достижения в области индустрии моды.
Где: Бруклинский музей, Нью-Йорк.
Когда: 04.05.2018.
Люди говорят: В Нью-Йорке прошла ежегодная премия CFDA. В этом году многое произошло впервые: например, первый раз премию вела темнокожая женщина. В первый раз была вручена награда Influencer Award (вдохновитель года) (и да, эта победа досталась Ким Кардашьян). Но самыми вдохновляющими были наряды, в которых по ковровой дорожке прошлись такие звезды как Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян и многие другие.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/irina-shejk-dzhidzhi-hadid-kendall-dzhenner-i-drugie-na-premii-cfda/