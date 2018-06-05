Ещё
Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие на премии CFDA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие на премии CFDA 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Эмбер Херд, Лили Олдридж, Нина Добрев, Кайя Гербер, Кортни Кардашьян, Наоми Кэмпбелл и многие другие.
Что: Премия CFDA (CFDA Fashion Awards) — награда, вручаемая Cоветом дизайнеров Америки за достижения в области индустрии моды.
Где: Бруклинский музей, Нью-Йорк.
Когда: 04.05.2018.
Люди говорят: В Нью-Йорке прошла ежегодная премия CFDA. В этом году многое произошло впервые: например, первый раз премию вела темнокожая женщина. В первый раз была вручена награда Influencer Award (вдохновитель года) (и да, эта победа досталась Ким Кардашьян). Но самыми вдохновляющими были наряды, в которых по ковровой дорожке прошлись такие звезды как Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян и многие другие.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/irina-shejk-dzhidzhi-hadid-kendall-dzhenner-i-drugie-na-premii-cfda/
Peopletalk: последние новости
Белла Хадид заявила, что никогда не делала пластику. Серьезно? Федор Бондарчук, Ксения Собчак и Максим Виторган на премьере фильма «Война Анны» на «Кинотавре» Сколько стоит: комбинезон Анастасии Решетовой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики18
Британка оспорит звание «самой горячей бабушки»
Изнемогающая Валерия попросила помощи13
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь8
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение