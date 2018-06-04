Россельхознадзор с 4 июня запретил поставки в РФ мяса птиц из двух штатов Индии

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«В связи с регистрацией очагов высокопатогенного гриппа птиц в штатах Карнатака и Орисса (Республика Индия) с 4 июня 2018 г. вводятся временные ограничения на ввоз в Россию из указанных штатов живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой продукции из птицы или содержащей в своем составе продукты переработки птицы и всех видов птицеводческой продукции, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что одновременно вводятся временные ограничения на транзит по территории РФ живой птицы, восприимчивой к высокопатогенному гриппу птиц, происходящей из штатов Карнатака и Орисса Республики Индия.