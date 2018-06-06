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Известный в Омске книжный магазин «Эрудит» объявил о ликвидации
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Известный в Омске книжный магазин «Эрудит» объявил о ликвидации 

АиФ-Омск 55 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Магазин «Эрудит», расположенный в Омске по адресу: проспект Мира, 64, работал здесь ещё со времен Советского Союза — более 50 лет. Он славился своим букинистическим отделом.
Сейчас он распродает весь свой ассортимент, сообщают корреспонденты портала Новый Омск. Омичи могут приобрести книги со значительной скидкой 70%.
Корреспонденты, со ссылкой на свои источники, утверждают, что последнее время магазин значительно сократил свою торговую площадь, но речи о закрытии не идет. Есть вероятность, что «Эрудит» сменит собственника.
Напомним, книжный магазин «Эрудит» входит в книготорговую сеть «К2».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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