Известный в Омске книжный магазин «Эрудит» объявил о ликвидации

Магазин «Эрудит», расположенный в Омске по адресу: проспект Мира, 64, работал здесь ещё со времен Советского Союза — более 50 лет. Он славился своим букинистическим отделом.

Сейчас он распродает весь свой ассортимент, сообщают корреспонденты портала Новый Омск. Омичи могут приобрести книги со значительной скидкой 70%.

Корреспонденты, со ссылкой на свои источники, утверждают, что последнее время магазин значительно сократил свою торговую площадь, но речи о закрытии не идет. Есть вероятность, что «Эрудит» сменит собственника.

Напомним, книжный магазин «Эрудит» входит в книготорговую сеть «К2».