Ещё
Пожилой мужчина спас в лифте девушку от агрессора и был крепко избит
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пожилой мужчина спас в лифте девушку от агрессора и был крепко избит 

Вести.Ru 45 минут назад
Камера наблюдения, установленная в лифте одного из красноярских домов, сняла ожесточенную драку, произошедшую ночью 5 июня. На опубликованных кадрах видно, как в кабину сначала заходит девушка и просит молодого человека, шедшего за ней, остаться снаружи. Тот, впрочем, игнорирует эту просьбу и, зайдя внутрь, жестами приказывает вести себя тихо.
В последний момент к пассажирам присоединился пожилой мужчина, и все трое мирно доехали до одного из этажей. Молодой человек потрогал за спину девушку и вышел, однако спустя несколько секунд ворвался обратно и напал на нее. Пожилой мужчина тут же вмешался в потасовку, завязалась ожесточенная драка, в которой заступник многократно получил кулаками по лицу.
В какой-то момент соперники, нанося друг другу ожесточенные удары, выпали из кабины, и спасенная девушка поехала дальше. Позже изрядно поколоченный заступник написал заявление в полицию, которая уже установила личность агрессора и проверяет детали случившегося.
Вести.Ru: последние новости
Секс в обмен на еду: западные миссионеры развлекались в Африке РФ с 6 июня ограничивает ввоз из Белоруссии молока "Я есть Грут": пронзенный бревном парапланерист снова рвется в бой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики18
Британка оспорит звание «самой горячей бабушки»
Изнемогающая Валерия попросила помощи13
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь8
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение