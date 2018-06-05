Пожилой мужчина спас в лифте девушку от агрессора и был крепко избит

Камера наблюдения, установленная в лифте одного из красноярских домов, сняла ожесточенную драку, произошедшую ночью 5 июня. На опубликованных кадрах видно, как в кабину сначала заходит девушка и просит молодого человека, шедшего за ней, остаться снаружи. Тот, впрочем, игнорирует эту просьбу и, зайдя внутрь, жестами приказывает вести себя тихо.

В последний момент к пассажирам присоединился пожилой мужчина, и все трое мирно доехали до одного из этажей. Молодой человек потрогал за спину девушку и вышел, однако спустя несколько секунд ворвался обратно и напал на нее. Пожилой мужчина тут же вмешался в потасовку, завязалась ожесточенная драка, в которой заступник многократно получил кулаками по лицу.

В какой-то момент соперники, нанося друг другу ожесточенные удары, выпали из кабины, и спасенная девушка поехала дальше. Позже изрядно поколоченный заступник написал заявление в полицию, которая уже установила личность агрессора и проверяет детали случившегося.