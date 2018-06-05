Свыше 220 свадеб состоялось в Троицке с начала 2018 года 

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Сотрудники Троицкого органа записи актов гражданского состояния посчитали количество заключенных браков за пять месяцев 2018 года. В городском округе поженились 225 пар, проинформировали в организации 4 июня.
— Согласно нашей статистике, количество новых семей в городском округе постоянно растет. Только за пять месяцев текущего года специалисты провели 225 торжественных церемоний. Добавим, что большинство влюбленных стараются соблюдать традиции и отмечают день свадьбы в белом платье и черном смокинге, — уточнили сотрудники Троицкого ЗАГСа.
Они добавили, что наименее популярными месяцами для регистрации оказались февраль и май.