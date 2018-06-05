Звезда «Дома-2» спасает друга

Волонтеры нашли щенка в промышленной зоне в очень тяжелом состоянии. Малыш попал в капкан для крыс и чтобы освободиться из ловушки, ему пришлось перегрызть себе переднюю лапку. Животное тут же доставили к ветеринарам. К счастью, заражения крови не произошло, но конечность пришлось полностью ампутировать.

Теперь за реабилитацией малыша наблюдают не только волонтеры, но и участник «Дома-2» Роман Гриценко . Молодой человек признался, что впервые видит настолько воспитанного и культурного пса, который обладает недюжинной силой духа и стойким характером. Роман рассказал, что ему было очень жаль расставаться с Данте , но он уверен, что тот обретет счастливую семью.

Гриценко рассказали, что в первую ночь малыш скулил и плакал. Но сейчас он уже идет на поправку и даже делает попытки бегать. Однако у него пока это не так уж хорошо выходит. Когда Данте вырастет, ему можно будет поставить протез, но пока он растет, это делать нельзя, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на «Мир реалити-шоу „Дом-2“.