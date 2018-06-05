Вместе как ниточка с иголочкой

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В следующем году мы с мужем Соколовым Львом Львовичем будем отмечать 60-летие со дня рождения нашей семьи. Очень хорошо помню этот день — 4 октября 1959 года. Шел мокрый снег, цветов не было, но мой будущий муж все-таки купил у бабули на Павелецком рынке букетик георгинов.

Платье на невесте, то есть на мне, было одолжено одной из сестер, босоножки дала в честь такого торжественного дня другая сестренка. Рубашка жениха была сшита его мамой из лоскутков чьих-то старых рубашек. Дома, в 16-метровой комнате коммунальной квартиры в 7-м Ростовском переулке (там теперь стоит здание посольства Турции), был накрыт стол: чай с конфетами. Вот и стали мы жить-поживать.

Но безоблачное наше счастье длилось недолго, чуть больше года. Лева, который с 17 лет работал на авиационном заводе сварщиком, в октябре 1961 года получил производственную травму. В результате потерял глаз и стал инвалидом. Но не опустил руки, начал мастерить книжные стеллажи и прочую мебель для дома. Три моих брата-школьника безмерно уважали и учились у него всему. В этот непростой период очень поддержала нас моя мама.

А через два года муж вернулся на завод Ильюшина, где проработает всю свою жизнь в ОКБ. Надо сказать, что у моего мужа золотые руки. Спасибо за это следует сказать Эдуарду Григорьевичу Костяшкину, который возглавлял школу, а также учительскому коллективу. Человека этого упоминает в своей книге «Избранное» Анатолий Аграновский. В школу, оснащенную станками и всевозможными инструментами, старались отдавать «трудных» мальчишек. Окончив ее, они овладевали навыками краснодеревщика, слесаря, токаря и прочими мужскими профессиями. Думаю, во многом благодаря учебе в этой школе муж смог победить инвалидность, сконструировать и построить два катера, два садовых красавца-дома, беседки и еще многое, что украсило нашу жизнь.

А я все эти годы училась у него тому, как надо обращаться с разными болтами-гайками, красками, инструментом и компьютером. Мы редко пользовались чужими руками: вместе красили, строили, месили бетон, клали блоки… Всегда вместе как ниточка с иголочкой. И во всем поддерживали друг друга.

Но не могу не вспомнить и людей, без помощи которых наша семейная жизнь вряд ли сложилась бы так, как сложилась. Конечно, это прежде всего моя мама Тамара Матвеевна Меняева и семья ее сестры Галины Матвеевны Сапрыкиной. Они, их отношение к близким людям и к жизни всегда были ориентиром для нас. Архитекторы, инженеры-путейцы, музыканты — им было интересно жить, и это жизнелюбие они передали нам.

Вот так и прошли, нет, вернее, пролетели эти годы. И мы очень рады, что рядом с нами всегда были наши друзья: Калантаровы, Орловы, Лунины, сотрудники Академии наук , ОКБ имени Ильюшина, КБ Бармина. Невозможно представить нашу жизнь без вас!

Инна Федоровна Соколова